L’impolitesse honteuse de Ben Simmons

25/09/2021 à 19:33 CEST

Nouveau chapitre de feuilleton Ben Simmons à Philadelphie. Après avoir confirmé sa volonté de ne pas se présenter au début du camp d’entraînement des Sixers pour forcer son transfert, le meneur a ajouté une nouvelle impolitesse avec la franchise et son équipe.

Tel que rapporté par Shams Charania de ., le gardien australien Il a refusé de recevoir la visite de ses collègues à Los Angeles, lors d’une réunion qui a tenté de calmer les eaux et de rapprocher les positions afin que Simmons reconsidère sa position.

Les informations du prestigieux journaliste de la NBA suggèrent que Embiid, Tobias Harrias et Matisse Thybulle Ils ont dirigé un groupe de joueurs qui étaient sur le point de prendre un avion pour la Californie pour convaincre leur partenaire et éviter le transfert, mais juste avant d’embarquer, ils ont reçu la notification que Simmons refusait de les recevoir.

Simmons, qui encore a un contrat de quatre ans et 147 millions de créances restantes, a fait un pas de plus dans son pouls avec les Sixers qui devront prendre une décision le plus tôt possible sept jours seulement avant le début de l’entraînement de pré-saison.