L’importance croissante de la classe moyenne en Inde

L’émergence d’un grand gonflement de la population hors de la pauvreté absolue et sur le point d’entrer dans la classe moyenne créerait une nouvelle dynamique.

Par Ejaz Ghani

On prétend que la classe moyenne est «l’oiseau d’or». La classe moyenne montante de l’Inde est-elle un moteur de croissance ou une roue lâche? Sont-ils associés au progrès social – liberté de la presse, éducation et égalité des sexes? Un virage massif vers une société de classe moyenne se produit déjà en Inde. Notre enquête empirique montre que la montée de la classe moyenne est à la fois un facteur causal de l’amélioration des résultats économiques et sociaux de l’Inde – croissance, éducation, propriété du logement et sécurité sociale – ainsi qu’une conséquence de la montée de la classe moyenne.

Taille croissante de la classe moyenne

Les tendances démographiques favorables de l’Inde, qui ont augmenté la proportion de la population active dans la population totale, ont ouvert la voie à une expansion massive de la classe moyenne. L’émergence d’un grand gonflement de la population hors de la pauvreté absolue et sur le point d’entrer dans la classe moyenne créerait une nouvelle dynamique. Tout en reconnaissant la nature multidimensionnelle de la classe moyenne, nous avons combiné les données d’enquêtes microéconomiques auprès des ménages avec des données macroéconomiques pour quantifier la taille croissante de la classe moyenne (voir Ejaz Ghani et Homi Kharas, Reshaping Tomorrow and The Rise of the Middle Class; https: // bit.ly/3w8AIUB).

On s’attend à ce que près de 55% de la population indienne rejoigne les rangs de la classe moyenne. En fait, comme la démographie de l’Inde est beaucoup plus jeune que celle de la Chine et des États-Unis, la classe moyenne indienne pourrait être la plus importante du monde (en termes de nombre de personnes) d’ici 2025. Il n’est pas exagéré de dire que la croissance future dépendra de la classe moyenne montante et l’évolution de la classe moyenne dépendront de la croissance.

C’est à la fois la consommation privée et l’épargne, alimentées par la classe moyenne, qui a tiré la croissance. La consommation privée en Inde représente près de 60% du produit intérieur brut (PIB), et la croissance de la consommation privée a représenté 70% de la croissance indienne depuis 2000. Même si la classe moyenne de la Chine est actuellement plus grande que celle de l’Inde, la première compte de la consommation privée pour une plus petite fraction de croissance. Contrairement aux États-Unis, où l’épargne intérieure diminue – et où elle emprunte son excédent d’épargne à l’étranger pour investir et se développer – l’épargne et les investissements intérieurs de l’Inde sont en hausse et financent les investissements.

La croissance de la classe moyenne est susceptible d’être associée à un passage progressif de l’informalité à grande échelle qui caractérise aujourd’hui une grande partie des services et des secteurs manufacturiers à des entreprises plus formelles, salariées et de taille moyenne. Les progrès technologiques se répandront plus rapidement. Les villes se développeront au fur et à mesure que les opportunités d’emploi s’y regrouperont. La propagation de la croissance à travers la population sera plus large, s’il y a une migration suffisante entre les États et des zones rurales vers les zones urbaines.

Rôle croissant dans la croissance économique et le progrès social

S’il est clair que la croissance peut créer une classe moyenne, l’inverse est également vrai, et une grande classe moyenne peut aider à soutenir la croissance. La classe moyenne a joué un rôle particulier dans la pensée économique pendant des siècles. Émergeant en tant que bourgeoisie à la fin du 14ème siècle, bien que ridiculisé par certains pour son matérialisme économique, il a donné l’impulsion à l’expansion d’une économie de marché capitaliste et au commerce entre les États-nations. Depuis, la classe moyenne est considérée comme une source d’entrepreneuriat et d’innovation, créant de petites entreprises qui font prospérer une économie moderne.

La classe moyenne apporte quatre contributions essentielles à la croissance économique et au progrès social. Premièrement, la classe moyenne est une source d’entrepreneuriat. On prétend souvent que les petites entreprises et les fermes familiales – le cœur de la classe moyenne – ont rendu l’Amérique grande. Deuxièmement, la classe moyenne est un contributeur majeur à l’épargne et au capital humain, car les taux d’épargne et la volonté d’investir dans le capital humain sont plus élevés parmi les ménages de la classe moyenne. Troisièmement, ils renforcent les liens avec la démocratie, la presse libre, l’éducation et des élections justes.

Le quatrième canal qui rend la classe moyenne spéciale concerne la consommation. La demande croissante de biens de consommation durables – voitures, motos, téléviseurs, climatiseurs, téléphones portables et réfrigérateurs – conduit déjà à une accélération de la fabrication en Inde. La classe moyenne exige également des logements, des centres commerciaux et d’autres infrastructures, et peut se permettre de prendre des vacances annuelles, ce qui stimule le tourisme intérieur. La classe moyenne épargne pour sa propre retraite, son logement et l’éducation des enfants, fournissant les ressources nécessaires à la formation de capital fixe, en particulier lorsqu’il y a des familles à deux revenus. En bref, la plupart des exemples de croissance économique soutenue et rapide coïncident avec le développement et l’expansion de la classe moyenne.

Comme l’industrialisation a des coûts fixes et que le commerce international est coûteux, il doit y avoir un marché intérieur d’une certaine taille pour surmonter ces coûts. Le marché intérieur, quant à lui, est fonction du nombre de personnes disposant de revenus suffisants pour acheter un produit. Une fois que la taille de la classe moyenne dépasse un seuil, un cycle vertueux est initié: une classe moyenne plus importante dépense plus, ce qui entraîne une augmentation des bénéfices des entreprises, de l’épargne et des investissements, une croissance plus élevée et une classe moyenne plus large.

Il y a de nombreuses raisons d’être optimiste quant à la croissance future de l’Inde qui sera tirée par la classe moyenne en rapide augmentation, la jeune démographie et la prochaine vague de mondialisation. La classe moyenne a tendance à être bien éduquée, entreprenante, innovante. Contrairement aux modèles traditionnels de croissance tirée par les exportations et fondés sur l’industrialisation, l’Inde a déjà progressé avec une croissance tirée par les services, car le progrès technologique a rendu les services plus échangeables. La croissance en Asie se renforce et l’Inde bénéficiera des effets de voisinage – les marchés à la croissance la plus rapide seront plus proches de chez eux.

L’Inde émergerait avec une classe moyenne proportionnellement aussi grande que celle des États-Unis aujourd’hui. Des preuves empiriques, basées sur les enquêtes auprès des ménages en Inde, l’évolution démographique et les tendances favorables de l’urbanisation, montrent qu’un changement massif vers une société de classe moyenne est déjà en train de se faire. Les chiffres précis sont moins pertinents que les tendances – et ceux-ci semblent être forts à l’heure actuelle.

Près d’un milliard de personnes rejoindront les rangs de la classe moyenne d’ici 2025, si l’Inde peut accroître ses investissements dans les infrastructures physiques et humaines, déclarer son indépendance vis-à-vis du virus, stimuler la vitalisation rurale et réduire les inégalités. Il est peu probable que le gouvernement soit en mesure de fournir la quantité et la qualité des services qui seront demandés, même dans des domaines comme la santé, l’éducation et l’eau qui ont évolué en tant que domaines du secteur public dans d’autres pays. L’Inde devra adopter des systèmes hybrides, avec des prestataires de services privés et publics. Cet objectif peut être atteint si l’Inde peut faire pression pour une augmentation des prêts des institutions multilatérales mondiales et régionales. Il existe un énorme potentiel, par exemple, pour faire pression pour une émission importante de droits de tirage spéciaux, l’actif de réserve du Fonds monétaire international.

L’auteur a travaillé pour la Banque mondiale et a enseigné l’économie à l’Université de Delhi et à l’Université d’Oxford.

