L’importance croissante de la santé mentale chez le cricket en période de pandémie

Il y a neuf ans, j’ai écrit un article dans le Financial Times exprimant mon point de vue et mes préoccupations sur l’impact de la maladie mentale chez les sportifs, principalement les joueurs de cricket. Dans les années qui ont suivi, la santé mentale et son impact sur les sportifs n’ont pas disparu, surtout en cette ère Covid sans précédent, où sa présence semble avoir été amplifiée, et malheureusement les joueurs de cricket semblent être parmi les plus touchés.

La sensibilisation à la santé mentale et les tentatives pour y faire face sont en augmentation, plus récemment avec deux sportifs de très haut niveau ; comme Simone Biles et Naomi Osaka, soulignant toutes deux leurs difficultés et leurs luttes autour de la santé mentale.

Ce voyage dans les profondeurs des confins sombres de l’esprit a été plus ouvert depuis le début de la pandémie avec les nombreux blocages dans le monde, les gens devant endurer ce qui est essentiellement une incarcération forcée dans leurs propres maisons. Bien que cela ait pu empêcher ou prolonger d’autres infections, l’impact mental a sans aucun doute été catastrophique pour certains – moi y compris.

Ayant souffert de dépression et d’anxiété pendant la majeure partie de ma vie d’adulte, je pensais que ce serait une promenade dans le parc, quelques semaines enfermées dans la maison avec la famille. Pourtant, c’était assez différent de tout ce que j’avais connu auparavant, un sentiment surréaliste de vivre dans un mauvais rêve, et dont vous ne semblez pas pouvoir vous réveiller. J’ai eu le soutien de ma famille et de mes amis, bien que virtuel la plupart du temps.

Alors que le monde s’était pour la plupart arrêté, il y avait des gens qui travaillaient dans les coulisses pour remettre le sport sur la route – de la manière la plus sûre et la plus sûre possible. Comment le sport pourrait-il mettre en œuvre des stratégies réalistes de sécurité et de stabilité dans l’incertitude ?

Le cricket et le football au Royaume-Uni ont été parmi les premiers à redémarrer – bien que dans des stades vides et sans vie. Heureusement, le nombre d’interactions avec la foule au cricket a augmenté depuis, en raison des règles de Covid et d’une campagne de vaccination en cours réussie orchestrée par le gouvernement britannique.

Bien que pour moi, je voulais toujours savoir pourquoi les joueurs souffraient et comment la pandémie a affecté leur santé mentale, le cas le plus récent celui de Ben Stokes, j’ai posé mes questions au professeur Nick Peirce – le médecin-chef de l’Angleterre et du Pays de Galles Planche de cricket.

Quel est le rôle principal du médecin-chef ?

Le rôle du médecin-chef consiste à aider le jeu à faire fonctionner les systèmes et le personnel afin de minimiser l’impact des blessures et des maladies tout au long du jeu. Ce rôle supervise également un service spécifique de devoir de diligence dont la mission est de rassembler et de fournir des systèmes de sécurité et de bien-être proactifs fondés sur des preuves et un soutien au bien-être.

Depuis que vous occupez ce poste, qu’est-ce qui a changé en ce qui concerne le bien-être de la santé mentale dans le cricket. Comment caractériseriez-vous les principales différences par rapport à il y a 10-15 ans, lorsque des joueurs comme Marcus Trescothick et Michael Yardy se sont ouverts sur leurs conditions avec la façon dont Ben Stokes a malheureusement souffert de la même chose ?

La principale différence a été la réduction de toute stigmatisation et une ouverture de la culture. On pourrait dire que le soutien psychologique devrait simplement être le mot pour un environnement sûr. Cela a permis de mettre en place des dispositifs avec la CPA (Cricket Performance Academy) nécessitant désormais un mentorat en psychologie clinique et la PCA (Professional Cricketers’ Association) offrant une large gamme de programmes proactifs. Le jeu propose désormais de nombreuses autres façons d’identifier les signes avant-coureurs et un système proactif de repos et de rotation qui a été plus largement accepté.

Alors que Covid a désormais un impact sur la vie quotidienne de tout le monde, quel impact cela a-t-il eu sur les joueurs et le personnel impliqués dans la configuration ?

Ce fut une période particulièrement difficile où les pressions normales du sport d’élite se sont ajoutées aux tensions et menaces constantes de la société et de l’organisation. Il s’agit notamment du risque d’une [Covid-19] test, périodes de quarantaine prolongées, grandes équipes, et sont amplifiés par la suppression du soutien apporté aux joueurs et au personnel de certains de leurs besoins psychologiques de base tels que la famille et les liens avec la société.

Quels aspects prenez-vous en considération lors de la préparation des environnements bio-sécurisés – et de l’évaluation de la gestion des risques pour les joueurs/le personnel, concernant leur bien-être mental respectif ?

La nouveauté de ces environnements bio-sécurisés/à bulles s’est depuis longtemps estompée et la nécessité de répondre aux besoins psychologiques des joueurs, du personnel de soutien et des opérations doit être planifiée. Cela signifie rentrer à la maison lorsque cela est possible, avoir accès à leurs familles et à leurs proches, la chance d’avoir un peu d’espace et d’autonomie, y compris des espaces verts et une connexion avec la société en dehors de la bulle. Nous devons les intégrer ainsi que les éléments de base tels que les activités à faible risque, que ce soit le golf, les rencontres avec des amis, le shopping ou les repas en plein air. Il doit y avoir des règles de base pour fonctionner, mais avec l’aspect de conformité et de bien-être à long terme, ce n’est pas possible avec un système rigide. Au lieu de cela, il doit être celui qui permet un comportement responsable et peut être flexible avec les risques évalués sur le terrain.

Ayant travaillé à la fois dans le football (à Nottingham Forest) et dans le cricket, pensez-vous que les joueurs de cricket sont plus touchés par les problèmes de santé mentale, et si oui, quelle raison invoqueriez-vous pour cela ?

Il ne fait aucun doute que le cricket coche de nombreuses cases qui provoqueraient du stress et pourraient remettre en cause tout problème sous-jacent de résilience ou de bien-être. Cependant, je ne pense pas que les problèmes de santé mentale des joueurs de cricket soient différents ou plus répandus. Ils ont simplement été plus largement diffusés et il y a une plus grande transparence. Il y a beaucoup de problèmes de bien-être dans le football et souvent l’aide est retardée ou secrète, car je sais que de nombreux footballeurs pensent qu’être étiqueté avec un problème de santé mentale aura un impact sur leur carrière et les transferts ultérieurs.

Enfin avec la prochaine série Ashes – les joueurs ont demandé que les familles soient autorisées à les accompagner. Est-ce quelque chose que vous essayez de faciliter avec le gouvernement australien et Cricket Australia ? Surtout avec le temps que les joueurs doivent passer seuls dans des environnements bio-sécurisés, et avec le potentiel d’avoir un impact sur leur santé mentale, les interactions sociales et familiales seront primordiales pour leur bien-être mental.

Oui, le travail est en cours et la BCE à tous les niveaux travaille en étroite collaboration avec Cricket Australia et le gouvernement australien pour faciliter ce que nous pensons être les exigences essentielles pour soutenir leur bien-être psychologique. Cela inclut la famille, les partenaires et les proches et constitue une partie essentielle de la planification.

