L’importance de la deuxième coupe du monde de Fortnite

ESTNN examine les deux dernières années de compétition Fortnite et théorise qu’une autre Coupe du monde Fortnite se profile à l’horizon.

Les fans et les joueurs compétitifs de Fortnite Battle Royale attendent avec impatience le retour des tournois LAN hors ligne et en personne. DreamHack Anaheim en février 2020 marque le dernier événement du même genre, et le paysage compétitif de Fortnite a changé pour toujours peu de temps après. En mars 2020, la pandémie mondiale de COVID-19 – qui a tué plus de 5 millions de personnes dans le monde – a provoqué le retard indéfini et l’annulation de nombreuses ligues internationales de sports traditionnels et d’esports.

Fortnite a sans doute souffert le plus de tous les autres titres d’esports seulement huit mois après le tournoi de la Coupe du monde de 30 millions de dollars US. C’était en 2019 et Fortnite Battle Royale a couronné Kyle « Bugha » Giersdorf, David « aqua » Wang et Emil « nyhrox » Bergquist Pedersen en tant que premiers champions du monde. Les développeurs ont bientôt annoncé la Fortnite Champion Series (FNCS) – une compétition en ligne avec un prize pool stupéfiant de 10 millions de dollars US.

Sans aucune suite à la Coupe du monde historique de Fortnite en vue, Epic Games a poursuivi ces tournois FNCS saisonniers en ligne de plusieurs millions de dollars. Les fans et les joueurs attendaient une annonce presque certaine de la Fortnite World Cup 2, mais cela ne s’est jamais concrétisé. COVID-19 est resté une ombre noire sur Fortnite compétitif sans aucun retour aux événements LAN en vue.

Le premier événement depuis la pandémie a été officiellement annoncé, et il y a un certain optimisme sur la scène. Aujourd’hui, ESTNN revient sur l’histoire à l’ère de la pandémie de Fortnite compétitif et souligne l’importance du retour du jeu sur LAN.

Le FNCS, certains réseaux locaux et une pandémie

Seuls trois événements LAN sanctionnés par Epic ont eu lieu depuis la Coupe du monde de Fortnite ; DreamHack Winter 2019, The Australian Open Summer Smash 2020 et DreamHack Anaheim 2020. Bien que chacun soit convaincant, aucun n’avait la même importance que la Fortnite World Cup. Les deux événements DreamHack étaient ouverts aux joueurs de tous niveaux, et l’AO Summer Smash mettait en vedette principalement des joueurs australiens avec quelques grands noms d’autres domaines impliqués.

Depuis que le joueur norvégien Martin « 100T MrSavage » Foss Andersen a remporté la victoire le 23 février 2020 à DreamHack Anaheim, les événements LAN sont inexistants. Au lieu de cela, la Fortnite Champion Series a transporté la base de fans compétitive à travers une période incertaine. Plus de 50 millions de dollars de gains auront été distribués une fois le prochain FNCS Grand Royale terminé. Le prix en argent et la cohérence ont été un net positif pour Fortnite compétitif. Cependant, la plupart des joueurs professionnels seraient d’accord, rien ne vaut le sentiment d’un tournoi hors ligne.

L’importance des compétitions LAN

Les fans seraient presque unanimement d’accord avec ce sentiment. Regarder quelques centaines de joueurs s’affronter dans le même lieu pour des millions de dollars et un trophée physique est sans égal. L’énergie de la foule mélangée aux nerfs de chaque combat d’attraction et de réapparition de zone est ce qui rend Fortnite compétitif unique. La victoire dominante de Bugha en Coupe du monde de Fortnite est toujours sans doute le moment le plus important de l’histoire de la compétition du jeu. Malheureusement, ces moments emblématiques ont été rares depuis, du moins sur la scène mondiale.

Au lieu de compétitions LAN, le FNCS est la référence précise pour les meilleurs talents du jeu. Des joueurs tels que le triple vainqueur du champion FNCS Tai « TaySon » Starčič sont entrés dans l’histoire pendant la pandémie. Bien qu’il soit relativement inconnu avant le chapitre 2 – Saison 2, TaySon est devenu l’un des meilleurs joueurs Fortnite au monde. Cependant, lui et d’autres n’ont pas réussi à reproduire le succès de Bugha après coup. La raison en est que la victoire de Bugha à la Fortnite World Cup s’est produite devant des millions de personnes et a attiré l’attention au-delà des simples médias d’esports.

La dure réalité est que la FNCS ne suscite pas la même attention qu’une compétition mondiale en personne. De plus, le statut de Fortnite dans la culture du jeu a légèrement baissé depuis 2019 ; cela fait partie du cycle de vie naturel d’un jeu. Malheureusement, le résultat est un groupe de joueurs talentueux tels que TaySon et d’innombrables autres n’atteignant pas le même niveau de célébrité.

Alors, que signifient les événements LAN pour les meilleurs joueurs du monde ? Tout. Les cagnottes sont énormes, la concurrence est incommensurable, il y a une intrigue mondiale et c’est un cadre idéal pour couronner un champion Fortnite incontesté. Les événements LAN créent des étoiles et Fortnite devrait connaître une autre percée à l’échelle mondiale.

Y aura-t-il une autre Coupe du monde de Fortnite ?

Beaucoup se demandent si et quand une autre Coupe du monde Fortnite aura lieu. Eh bien, il semble que ce soit le résultat le plus probable. Epic Games a déclaré à plusieurs reprises que les tournois en personne ne reviendraient pas tant que l’on ne serait pas sûr de la pandémie de COVID-19 et au-delà. Sur ce point, de plus en plus de personnes reçoivent le vaccin chaque jour, et il existe des précautions qu’Epic Games et d’autres organisateurs peuvent mettre en place pour protéger les participants.

Avec Fortnite Chapter 3 potentiellement et la fin du Chapter 2 – Season 8 imminente, Epic a annoncé le tout premier FNCS Hype Hour Show. Cette introduction mène à la finale du FNCS Grand Royale, et Epic a promis « une annonce concernant les plans pour 2022 ».

Cette seule ligne de texte a conduit beaucoup à croire à une annonce de la Fortnite World Cup 2 basée sur un récent article de blog. Il convient également de noter que Twitch a annoncé des plans pour l’événement annuel Twitch Rivals Streamer Bowl Fortnite. Contrairement à l’année dernière, Streamer Bowl 3 se déroulera dans un environnement LAN. De plus, DreamHack a récemment révélé que son événement d’hiver plus tard ce mois-ci accueillera le premier LAN Fortnite depuis 2020.

Il y a des raisons de croire qu’une autre Coupe du monde se profile à l’horizon. Potentiellement un nouveau chapitre, deux tournois LAN déjà prévus et une annonce prévue pour le 19 novembre suffisent pour avoir de l’espoir. Si cette théorie s’avère vraie, nous pouvons nous attendre à ce que l’intérêt pour la compétition Fortnite d’un point de vue mondial augmente et que les joueurs précédemment retraités reviennent.

Espérons que l’annonce d’Epic du 19 novembre brosse un portrait plus précis de la position concurrentielle de Fortnite dans un an. Sinon, la Fortnite Champion Series restera l’événement incontournable des meilleurs joueurs du monde.

