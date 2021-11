L’importance de la troisième mi-temps au rugby

26/11/2021 à 14:02 CET

Miguel Centeno

Il n’est pas bien connu ou n’est pas connu avec certitude l’origine de la troisième fois, bien qu’il existe deux versions qui ont beaucoup de poids.

Le premier date de 1873 dans lequel après un match qui a fait face Ecosse et Angleterre, quand les habitants ont décidé d’inviter leurs adversaires à dîner pour ne pas faire le retour le ventre vide.

L’autre version est celle d’une correspondance compliquée entre les École Mullingahn vs Collège agricole et où le capitaine local Fergus W. Flanagan Il a invité Dermont O’Flaherty capitaine de Collège agricole et toute l’équipe pour fêter avec quelques bières la fidélité pour lisser les choses et le respect du jeu.

On a toujours dit que le match de rugby ça ne se termine pas dans la minute 80 sur le terrain de jeu, mais dans la rencontre des joueurs et du staff technique une fois qu’ils sont passés par la douche, ce fait continue de se faire aujourd’hui, de la catégories plus petites (sub6) jusqu’aux matchs de sélections d’une Coupe du monde ou de six nations.

En soi il est difficile pour un joueur de Rugby de débuter dans ce sport particulier, où la discipline, la persévérance et les valeurs sont prioritaires et surtout le respect du rival, (bien que ce mot soit mal utilisé dans le monde de l’Ovale) comme il nous explique Franck Garcia, il est entraîneur de l’équipe U14 du Sant Cugat Rugby ClubEn tant qu’entraîneur, il a la vision et l’importance de la troisième mi-temps, surtout chez les jeunes joueurs, car c’est un sport difficile et de contact, c’est très important la figure de la troisième fois où t’arrêtes-tu voyez le rival comme un ennemi et vous le voyez comme un ami, où vous partagez ce moment avec une autre équipe avec les mêmes goûts, les mêmes loisirs et qui sont après tout des compagnons de voyage que vous rencontrerez tout au long de votre vie à de nombreuses reprises. Il a toujours été dit que vous n’invitez pas votre ennemi ou rival à manger ou à boire chez vous, vous invitez simplement celui que vous considérez comme un ami.

Franck est très clairIl jouait au basket depuis son enfance où il avait une bonne projection et un avenir, il s’est rendu compte que la compétitivité entre collègues était poussée à l’extrême, il voyait le sport comme un lieu de confrontation et non de partage d’une même passion, à l’âge de 35, il a découvert le rugby et ce qui a le plus attiré son attention sur ce sport était la troisième mi-temps, où les deux équipes et le corps arbitral se sont rencontrés dans le même espace et ont apprécié la nourriture et les boissons tout en parlant du jeu, des anecdotes, des expériences, etc & mldr;

La troisième fois est-elle possible dans d’autres sports d’équipe ?

Sans aucun doute oui, l’essence de la troisième mi-temps est de partager vos mêmes goûts et passe-temps avec d’autres équipesSans négliger que le sport doit être compétitif, rechercher toujours la victoire, la compétition est toujours saine, ce qui n’est pas sain, c’est la compétitivité poussée à l’extrême.

Il y a deux cycles très important dans la troisième mi-temps où cela devient très important, l’un d’eux est lorsque l’athlète est très petit et commence le sport en catégories inférieures et cela commence, car cela les accroche à une philosophie de vie sportive et à une autre manière de partager où après avoir joué, vous partagez avec les autres. Et l’autre cycle très important est la troisième fois dans le vétérans du sport où cela devient un moment de partage, de plaisir et de souvenir des moments vécus avec ceux qui sont et ceux qui sont partis, quel meilleur moment pour profiter de la nourriture et des boissons après s’être vidé sur le terrain en jouant. Conclut Franck GarciaQue dans la vie, les situations conflictuelles pourraient se terminer par une troisième fois, car cela ferait de nous de meilleures personnes et une meilleure société.