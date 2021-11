L’importance de la visite du ministre de l’Intérieur Amit Shah au Jammu-et-Cachemire

Lors de sa visite, Shah a présidé une réunion d’examen de la sécurité de haut niveau à Srinagar. (Source de la photo : PTI)

Par Farooq Wani,

Dans le cadre de la sensibilisation du centre à J&K après l’abrogation des articles 370 et 35A, de nombreux panels parlementaires et des dizaines de députés ont visité le territoire de l’Union de J&K au cours des deux dernières années. Au cours de leur visite, les ministres syndicaux ont interagi avec les sections locales, l’administration et les représentants des institutions de Panchayati Raj. Ils ont également visité des zones reculées, principalement le Sud Cachemire, qui était autrefois considéré comme un « foyer de militantisme ». La récente visite du ministre de l’Intérieur Amit Shah à JK est particulièrement importante pour deux raisons : premièrement, c’est sa première visite après la révocation de l’article 370, et deuxièmement, elle survient à la suite du meurtre de 11 civils innocents par des militants en un mois.

Au cours de sa visite, Shah a présidé une réunion d’examen de la sécurité de haut niveau à Srinagar au cours de laquelle il a ordonné aux responsables d’agir sévèrement contre les militants et d’éradiquer le militantisme de ses racines, précisant que les personnes concernées devraient se concentrer sur « mettre fin au terrorisme » ou bien « prendre transfert ». Le ministre de l’Intérieur a également demandé aux autorités d’arrêter les travailleurs au sol (OGW) sans aucune hésitation. « Laissez-les affronter la musique du travail antinational. La police classe un OGW comme « toute personne qui soutient les insurgés » et, étant donné qu’ils fournissent un soutien logistique aux militants et facilitent ainsi les attaques terroristes à J&K, ils sont tout aussi coupables que les terroristes.

Le récit du centre a toujours été que J&K est sans danger pour tout le monde. Cependant, étant donné que les récents meurtres prouvent que les personnes appartenant aux communautés minoritaires et les étrangers ne sont pas en sécurité ici, il était évident qu’une discussion sérieuse sur les mesures de lutte contre le militantisme et les infiltrations prises par les forces de sécurité figurerait en tête de l’ordre du jour de la visite du ministre de l’Intérieur.

Shah a également passé du temps avec la famille de l’inspecteur Parvaiz Ahmad de la police J&K dans sa résidence de Nowgam, dans la banlieue de Srinagar, qui avait été abattu le 22 juin alors qu’il rentrait chez lui après avoir prié dans une mosquée locale. Il a également remis les papiers du travail confié à la femme d’Ahmad par le gouvernement, envoyant le message que le système soutiendra les familles des personnes tuées par les militants.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union a également adressé un message à la jeunesse du Cachemire. Il a déclaré que « Dieu a fait du Cachemire un paradis avec sa beauté naturelle, mais le Premier ministre Modi veut également voir la paix, la prospérité et le développement ici. Pour cela, je suis venu ici chercher le soutien de la jeunesse du Cachemire. L’administration a donné un coup de main d’amitié, des clubs de jeunes ont été créés, une plate-forme vous a été offerte, une opportunité, alors présentez-vous et saisissez cette opportunité. Renforcez la démocratie ici, laissez les jeunes répondre aux éléments qui tentent d’égarer les gens.

Shah a également utilisé cette visite pour faire avancer l’agenda politique du BJP, réitérant le récit politique de son parti sur le Cachemire, le ministre de l’Intérieur a déclaré que « deux familles » avaient tenu J&K en rançon jusqu’à ce que le BJP vienne à son secours. Bien que cette rhétorique politique puisse être exagérée, elle a sans aucun doute une certaine substance. Il a poursuivi en disant que des élections auront lieu, mais les politiciens du Cachemire veulent que le processus de délimitation soit arrêté uniquement parce qu’il nuit à leur politique, indiquant clairement que maintenant de telles initiatives bénéfiques ne s’arrêteront pas au Cachemire. La jeunesse du Cachemire aura des opportunités, donc une bonne délimitation sera faite, qui sera suivie d’élections, puis le statut d’État sera restauré. « Je l’ai dit au Parlement du pays et c’est la feuille de route », a-t-il ajouté.

Dans une tentative d’envoyer un message sévère aux militants et de remonter le moral des forces de sécurité, Shah a prolongé sa visite de trois jours au Jammu-et-Cachemire et a passé une nuit sur le campus de la Force de police de réserve centrale (CRPF) à Pulwama, le lieu où un attentat suicide à la voiture piégée a eu lieu en février 2019, qui a coûté la vie à 40 soldats du CRPF.

Tout en réagissant à la demande du président de la Conférence nationale Farooq Abdullah d’avoir des pourparlers avec le Pakistan, Shah a affirmé que puisque « les gens du Cachemire ont autant de droits sur le pays que moi », donc, si des pourparlers sur J&K doivent avoir lieu, alors il parlera à « mes frères et sœurs de la Vallée et aux jeunes de la Vallée » – pas avec le Pakistan !

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a inauguré un service de vol international direct entre Srinagar et Sharjah aux Émirats arabes unis, ce qui est vraiment une aubaine pour les habitants. Après sa visite, Shah a également capturé des photos aériennes fascinantes des montagnes enneigées de Pir Panchal après la première chute de neige de l’année et les a partagées sur son compte Twitter, et a rappelé aux touristes que le Cachemire était un « paradis sur terre » en raison de son souffle. prenant la beauté des paysages, les a exhortés à visiter le Cachemire.

