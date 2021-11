L’importance de l’IA vidéo dans le secteur de la publicité et du marketing

L’analyse vidéo basée sur l’intelligence artificielle est arrivée à un stade qui peut révolutionner tout et n’importe quoi et amener les industries à un retour sur investissement exceptionnellement élevé.

Par Atul Rai

L’analyse vidéo basée sur l’intelligence artificielle a gagné du terrain au point de devenir les mots à la mode du 21e siècle. De la navigation à la sécurité, en passant par la reconnaissance faciale et même l’analyse des véhicules, les technologies basées sur l’IA ont révolutionné nos vies et continuent de nous étonner. Selon un rapport, plus d’un milliard d’appareils photo ont été vendus l’année dernière. En outre, les Indiens ont vendu 30 millions de caméras de vidéosurveillance en 2019-2020 avec un TCAC de 20 %. La recherche indique que nous avons plus de caméras que d’humains sur terre. L’automatisation de la surveillance CCTV est donc certainement bénéfique à plusieurs égards.

Nous installons des caméras largement pour la surveillance des activités, la surveillance des véhicules, la surveillance des personnes et la surveillance des objets. Et cette surveillance est effectuée par les humains eux-mêmes. Le défi avec la surveillance humaine est que nous ne pouvons pas nous concentrer sur un écran particulier pendant plus de 20 ou 30 secondes en raison de divers faits psychologiques. Le problème est donc que nous dépendons des capacités humaines pour la surveillance et que l’humain n’est même pas efficace pour cela. C’est donc là que l’automatisation est nécessaire. La surveillance par caméra est divisée en deux parties –

1. Prévention des pertes ou surveillance directe

2. Surveillance secondaire ou génératrice de revenus

Surveillance directe que nous voyons dans les organisations de fabrication, d’infrastructure, de vente au détail ou gouvernementales où des activités telles que la surveillance des accidents, la surveillance de la violence, la surveillance du nettoyage, la détection des personnes sont surveillées. De plus, la reconnaissance faciale où nous procédons à l’identification, que ce soit pour la présence ou pour détecter les personnes sur liste noire/liste blanche, entre également dans le cadre d’une surveillance directe. Son but est d’éviter toute perte et est une méthode économique utilisée pour la surveillance. Par exemple, si un accident se produit avec une perte monétaire ou toute violence entraînera un sabotage en magasin. Ceci est évité en envoyant des alertes en temps réel afin que les actions nécessaires soient prises pour éviter toute perte.

En ce qui concerne la surveillance secondaire, elle est considérée comme une surveillance de la génération de revenus qui fournit des inférences à partir de diverses activités se déroulant dans les magasins. Des statistiques telles que le nombre de personnes qui ont visité le magasin, les vêtements particuliers qui les intéressaient, l’heure à laquelle il y a eu une randonnée dans le magasin, le sexe de la fréquentation, etc. sont recueillies pour une meilleure prise de décision. Bien que l’analyse vidéo ait commencé avec une méthode de surveillance économique, elle fonctionne également pour la partie génération de revenus. Dans les magasins de brique et de mortier, des caméras sont installées et des agents de sécurité sont également nommés pour empêcher tout type d’intrusion ou d’activité illégale. Un investissement est donc fait sur l’infrastructure des caméras et un autre sur la force humaine pour la surveiller. Comme la population mondiale est énorme, vous ne pouvez pas mettre des humains derrière chaque surveillance pour éviter les failles de sécurité. Cette méthode de surveillance doit être automatisée. Prenons l’exemple du secteur de la fabrication où les contrôles des gilets de sécurité, le temps de chargement/déchargement, l’entrée/sortie d’un véhicule, la surveillance du vol ou nous pouvons dire que l’ensemble des opérations de l’écosystème de fabrication et les problèmes de sécurité sont résolus à l’aide d’analyses vidéo alimentées par l’IA.

Prenons un autre exemple du secteur de la vente au détail. Actuellement, la concurrence des magasins de détail se fait avec le commerce électronique. Le commerce électronique a le luxe de toutes les données avec eux. L’une des principales raisons pour lesquelles les sites Web de commerce électronique gagnent la course au détail est leur capacité à suivre les afflux quotidiens de clients, le temps de séjour et les choix d’achat via un système automatisé. Ils savent exactement quoi offrir à leurs clients la prochaine fois qu’ils ouvriront leur magasin virtuel.

Par conséquent, certaines analyses clés des clients qui sont cruciales pour prendre des décisions importantes pour le marketing, les opérations, le contrôle des stocks, etc. ne sont pas disponibles avec les magasins hors ligne. Les magasins hors ligne ont des capteurs aveugles qui sont incapables de donner des informations telles que le moment où le magasin reçoit plus de fréquentation si un magasin a investi dans un planogramme pour l’analyse de l’occupation, quelle sortie obtient un magasin, les clients visitent réellement l’allée stratégique ou non, la démographie des clients visiter un magasin, etc. Toutes ces informations ne concernent pas les magasins hors ligne et ils investissent aveuglément de l’argent dans le marketing. Avec l’analyse vidéo, les opérateurs de vente au détail obtiennent ces données, ce qui rend leurs campagnes marketing plus matures et génèrent plus de revenus.

La caméra est le capteur interprétable ressemblant le plus à un cerveau humain. Par exemple, le capteur peut détecter un incendie et pour authentifier l’alerte générée par le capteur, une personne doit visiter ce site particulier, mais une caméra émet une alerte, la seule chose requise est de voir l’image, et les actions nécessaires sont prises indépendamment de votre emplacement. La caractéristique qui rend la surveillance CCTV très puissante et économique est qu’elle utilise l’infrastructure existante et rend les caméras plus intelligentes en utilisant la couche supérieure de l’intelligence artificielle qui est l’analyse vidéo. Ainsi, l’adoption de cette technologie est facile car elle n’entraîne aucun coût supplémentaire.

De plus, quels que soient les résultats générés qui peuvent être identifiés par les humains, ils ne sont pas possibles avec un autre capteur. Par exemple, tout capteur qui compte le nombre d’objets chargés/déchargés sur un camion, comment cela sera-t-il vérifié à moins que les humains ne le vérifient pas.

C’est l’avantage de la caméra. De plus, une caméra peut faire plusieurs choses, la même caméra identifie la violence et compte également les objets. La caméra est omniprésente, ce qui en fait le meilleur outil pour automatiser diverses solutions. En résumé, on peut dire que l’intelligence artificielle-

L’analyse vidéo optimisée est arrivée à un stade qui peut révolutionner tout et n’importe quoi et amener les industries à un retour sur investissement exceptionnellement élevé.

(L’auteur est co-fondateur et PDG de Staqu. Les opinions exprimées sont personnelles.)

