L’importance de ne pas juger l’éducation des autres parents

20/12/2021

Act à 12h30 CET

L’éducation est tout

À coup sûr, à la veille de Noël ou au dîner de Noël, vous rencontrerez le membre typique de la famille qui pense que votre enfant est impoli parce qu’il ne finit pas ce qu’il y a dans l’assiette ou que « c’est mauvais & rdquor ; car il se lève de table pour jouer. Et c’est que les pères, les mères et les enfants sont souvent soumis au jugement des parents, des amis, des voisins et même des personnes que nous rencontrons dans la rue.

Borja Vilaseca, conférencière, enseignante et spécialiste de l’Ennéagramme, nous donne quelques clés pour éviter de se juger et ne pas se juger par la façon dont on éduque ses enfants, chose qui peut s’avérer utile en cette période de banquets avec des parents parfois éloignés. Juger la manière d’éduquer cela fait partie du quotidien.

compte Borja Vilaseca deux scènes qui nous sont peut-être très familières. Un jour, elle partait en taxi avec sa petite fille, qui bougeait beaucoup, elle voulait tout toucher. Le chauffeur de taxi lui a dit de ne pas s’inquiéter, qu’il avait trois enfants et lui a souhaité bonne chance pour l’éducation de la fille.

Au retour, dans un autre taxi, le chauffeur n’arrêtait pas de renifler la jeune fille agitée. Le deuxième chauffeur de taxi a avoué qu’il n’avait pas d’enfants. C’est pourquoi Borja dit qu’une chose qu’il a apprise depuis qu’il est père est que « Je ne juge plus les autres parents & rdquor;, même pas à une amie qui lui dit qu’elle a encore laissé la charrette avec le bébé dans un restaurant, car la paternité en est une »expérience stimulante, pleine d’apprentissages passionnants & rdquor;. « Vous pensez vous connaître, mais attendez d’avoir un enfant & rdquor ;, dit Borja.

Il est vrai aussi que les pères et les mères se jugent, se sentent coupables ou prétendent être parfaits. Pour cette raison, Borja nous dit qu’un apprentissage important sur la paternité est « de ne pas se juger soi-même. Nous sommes les parents dont nos enfants ont besoin & rdquor ;. Alors, il nous dit : « Si vous êtes un parent, tape dans la main et bon voyage. »

Jugez de la manière d’éduquer. Des idées pour mieux le porter

un.- Vivre la parentalité avec humilité, comme une opportunité d’apprendre. Si nous comprenons que nous ne savons pas tout, que nous pouvons apprendre de nos enfants et de notre environnement, nous ressentirons sûrement moins de pression en raison des jugements que nous portons sur nous-mêmes ou que nous recevons des autres. De la même manière, nous pouvons avoir moins tendance à juger les autres. Comme Eva Bach nous le dit, « nous devons grandir pour aider à grandir. Il n’est pas vrai que la croissance des adultes est terminée & rdquor ;.

deux.- Soyez clair que nous sommes les pères et les mères dont nos enfants ont besoin. Comme il nous dit Gregorio Luri, « Nos enfants ont le droit d’avoir des mères et des pères imparfaits et calmes & rdquor ;. L’aspiration à la perfection peut être très tentante, mais aussi frustrante, car inaccessible. Ne nous efforçons pas plus que nous ne le devrions.

3.- Trouvez nos propres critères. Dit Javier Urra aussi que c’est très bien que nous lisions des livres d’éducation, mais l’important est de trouver notre propre style. Dit Lucía Galán, la célèbre Lucie ma pédiatre, que pour elle il est important de ne pas « éduquer selon le bon sens mais d’éduquer selon ses sentiments ».