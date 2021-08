L’importance de produire de l’aléatoire sur les blockchains ⋆ Crypto new media

Dans le monde physique, il est facile d’atteindre l’aléatoire parce que la nature en elle-même est tellement aléatoire. Mais dans le monde numérique, les choses sont un peu différentes et nécessitent généralement une certaine forme de hasard induit par l’homme pour produire le résultat souhaité.

Le générateur de nombres aléatoires (RNG) est un tel logiciel ou matériel qui est utilisé en informatique pour générer des nombres aléatoires. Cet outil cherche à atteindre l’équité dans les applications dont la fonctionnalité principale repose sur la génération de nombres aléatoires. Quelques exemples incluent les jeux et les loteries.

Les blockchains, en particulier, partagent une relation unique avec ce type de technologie puisque la blockchain est construite sur l’idée d’une répartition équitable des opportunités sur un cadre décentralisé. Des applications décentralisées florissantes (dApps) sur Ethereum aux boîtes aveugles NFT en chaîne qui deviennent de plus en plus populaires de jour en jour, les RNG sont indispensables pour obtenir des entrées aléatoires impartiales qui améliorent la crédibilité et l’expérience utilisateur.

Le défi de produire un hasard sans confiance

Cependant, produire des nombres artificiels aléatoires, sécurisés et robustes pouvant être appliqués à des situations nécessitant un caractère aléatoire unique et sans confiance sur des réseaux décentralisés est plus facile à dire qu’à faire.

Bien qu’il existe plusieurs méthodes pour produire de l’aléatoire à la fois dans le monde physique et dans le cyberespace, la qualité de l’aléatoire obtenue est principalement classée en deux types, à savoir les résultats vraiment aléatoires et les résultats pseudo-aléatoires.

Les nombres vraiment aléatoires (TRN) tirent parti des processus physiques du monde réel. Ces générateurs de nombres aléatoires sont souvent basés sur des événements microscopiques qui génèrent des signaux d’impulsion aléatoires de bas niveau. Cela rend l’utilisation des TRN peu pratique sur les blockchains car il est difficile de déployer ces événements microscopiques dans le code d’un réseau décentralisé.

Les nombres pseudo-aléatoires (PRN), quant à eux, sont générés à l’aide d’algorithmes mathématiques tels que le code d’authentification de message de hachage à clé publique (HMAC) ainsi que la signature de seuil.

Dans l’ensemble, un générateur de nombres aléatoires idéal sur un cadre décentralisé devrait avoir les propriétés fondamentales suivantes :

Unicité aléatoire

La sortie d’un RNG doit être imprévisible, unique et indépendante entre chaque sortie. Sinon, les attaquants peuvent choisir soigneusement les nombres aléatoires et exploiter le système. En termes simples, cela signifie qu’après avoir produit la “sortie A”, la production de la “sortie B” suivante ne devrait dépendre que de la probabilité de son apparition (B), et non des sorties précédentes (A) ou futures (C, D, E..). Dans un cadre décentralisé, ce niveau d’unicité devrait être appliqué à l’ensemble des nœuds générateurs de nombres aléatoires et pas seulement à une partie des nœuds du réseau.

Non-interactifs

Sur la blockchain, générer des nombres aléatoires de manière décentralisée est possible. La surcharge de communication deviendra cependant une limitation ou un « point de défaillance unique » pour l’ensemble du système. Un algorithme RNG doit éliminer la sortie d’une “fonction de trappe” qui permet la découverte du secret avec la bonne entrée. Dans l’ensemble, les RNG non interactifs garantissent une exportabilité nulle, réalisant ainsi une communication unidirectionnelle sécurisée pour chaque nœud RNG.

Disponibilité

La disponibilité constante des services RNG de base est importante pour les réseaux décentralisés. Cependant, la disponibilité des nœuds de système décentralisés actuels est imprévisible. Par conséquent, l’algorithme RNG doit fournir une disponibilité basée sur des nœuds imprévisibles. Par exemple, des méthodes telles que la signature à seuil ou les signatures multiples fonctionnent mieux dans les systèmes décentralisés avec plus de la moitié des nœuds requis disponibles à un moment donné. Cette proportion varie de 50 à 90 %. Si votre système dispose de moins de la moitié des nœuds disponibles, il est important de créer davantage de chemins alternatifs si certains nœuds sont inaccessibles. Par exemple, s’il y a 5 signatures requises, 3 sauvegardes doivent également être utilisées. Cependant, toute méthode de résilience dépendra de la disponibilité des nœuds RNG dans le réseau.

Seuil BLS Signature : est-ce une solution viable ?

La signature de seuil BLS (Boneh Lyn Shacham) est un schéma de signature numérique cryptographique qui change la donne pour tout réseau décentralisé. Ce schéma de signature numérique peut générer de l’aléatoire sans s’appuyer sur des générateurs TRN et il se compare favorablement à d’autres algorithmes, tels que le populaire ECDSA.

Les signatures de seuil BLS sont considérées comme plus rapides et évolutives, d’où la décision des développeurs d’Ethereum 2.0 de passer à la norme BLS12-381 comme schéma de signature principal du réseau. L’application d’une norme de signature de seuil BLS permettra aux applications basées sur BLS de s’exécuter sur Ethereum.

De plus, la version à seuil des signatures BLS est robuste sur les systèmes décentralisés, permettant à au plus la moitié des nœuds du groupe sur un réseau décentralisé d’être responsable de la génération de l’aléatoire. Cela permet un nombre suffisant de nœuds participants permettant ainsi une disponibilité constante des nœuds RNG ainsi que la sécurité du réseau.

Solutions existantes possibles

L’une des meilleures implémentations existantes de la signature BLS à seuil est l’architecture RNG d’ARPA. Non seulement il permet à quiconque d’exécuter un nœud de calcul RNG sur un réseau décentralisé, mais il fait également un effort supplémentaire pour assurer un calcul vérifiable même dans des conditions de majorité malveillantes sur un réseau. Les protocoles doivent répondre aux trois caractéristiques requises d’un générateur de nombres aléatoires fiable, dynamique et décentralisé, car il est capable d’apprendre au fil du temps pour améliorer les résultats.

Message d’invité de Felix Xu de l’ARPA

Felix Xu, co-fondateur et PDG d’ARPA & Bella Protocol. Felix est diplômé en finances et systèmes d’information de l’Université de New York. Au cours des 6 dernières années, Felix a travaillé sur l’investissement en capital-risque dans les startups Fintech, Big Data et IA. Plus récemment, Felix a dirigé la recherche sur le secteur de la blockchain et les investissements de démarrage chez Fosun Group, l’un des plus grands conglomérats de Chine. Felix a investi dans Suishou Technology, Datebao Insurance, Huike Group en Chine et MakeMyTrip (NYSE : MMYT) en Inde.

