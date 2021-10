L’importance de sécuriser votre investissement numérique

[FEATURED CONTENT]

La sélection de projets fondamentaux, l’évaluation des risques et la diversification du portefeuille ne compenseront pas nécessairement les risques associés à vos investissements cryptographiques. Ils ne constituent qu’une partie cruciale de la sécurisation de vos actifs.

L’autre mesure cruciale pour sécuriser votre investissement numérique est de choisir un portefeuille sécurisé, et cela s’applique à la fois aux investisseurs et aux commerçants. Vos actifs cryptographiques resteront en sécurité tant que vos clés privées ne tombent pas entre de mauvaises mains.

La nécessité d’utiliser un portefeuille crypto sécurisé

L’industrie de la cryptographie compte désormais plus de 200 millions d’utilisateurs et une capitalisation boursière de plus de 2,5 billions de dollars.

Toute personne disposant d’une connexion Internet dans n’importe quel coin du monde peut accéder et utiliser des crypto-monnaies. Malheureusement, très peu de gens comprennent vraiment le fonctionnement de l’écosystème crypto, ce qui les rend vulnérables à divers piratages et vols.

La plupart des utilisateurs ne sont pas bien informés des risques liés au fait de confier leurs fonds à une bourse. En conséquence, les pirates ciblent agressivement les portefeuilles d’échange.

Même s’ils sont protégés par un mot de passe ou liés à une adresse e-mail, ou s’ils utilisent 2FA , il existe toujours une possibilité que des pirates informatiques accèdent à ces composants. En outre, le contrôle ultime de ces portefeuilles et de leurs fonds incombe aux échanges, et non aux propriétaires des portefeuilles.

Alors, quel portefeuille offre la solution la plus sécurisée tout en offrant une expérience utilisateur transparente ? Les portefeuilles non dépositaires tels que Metamask sont couramment utilisés par la plupart des utilisateurs pour une meilleure sécurité et la propriété de leurs actifs.

Mais ces portefeuilles utilisent une extension de navigateur pour stocker les informations de l’utilisateur, et ils n’acceptent généralement que les jetons ERC-20.

Alors, peut-il s’agir d’un portefeuille matériel ? Bien sûr, cela peut être le cas, mais les portefeuilles matériels ne sont pas efficaces lorsqu’ils interagissent avec les protocoles DeFI et les dApps. Ils restreignent considérablement votre accès à l’espace en ligne, ce qui les rend très inefficaces.

Coinovy: Le portefeuille ultime de crypto-monnaie

Coinovy ​​est un portefeuille crypto tout-en-un qui vise à démocratiser l’accès au monde de la décentralisation de la manière la plus sécurisée possible. La plate-forme de portefeuille numérique a plusieurs devises (plus de 19) approuvées, ce qui permet aux utilisateurs de suivre et de stocker plus facilement tous leurs actifs au même endroit sans aucune crainte.

Alors que le portefeuille Coinovy ​​simplifie toutes les procédures compliquées et offre une commodité supérieure à l’utilisateur, il détient également le dessus en termes de sécurité.

Coinovy ​​s’est associé à BITGO, un pionnier de la sécurité des actifs numériques avec plus de 40 milliards de dollars d’actifs sous garde, pour assurer la sécurité de tous les portefeuilles des utilisateurs et de leurs fonds. Comme BitGo utilise une sécurité et des protocoles multi-signatures, il ajoute plus de couches de politique de sécurité et élimine un point de défaillance unique pour les portefeuilles Coinovy. Les fonds sont également assurés par l’assurance des actifs numériques de BitGo de 100 millions de dollars.

Selon le site officiel, le pont interopérable entre Binance Smart Chain et Ethereum fait de Coinovy ​​une plateforme de transaction plus fiable et polyvalente.

Les utilisateurs peuvent choisir entre les réseaux blockchain BSC et Ethereum et effectuer des transactions transfrontalières en utilisant leur numéro de téléphone ou leur adresse de portefeuille unique. De plus, Coinovy ​​propose également une fonction de retrait dans le monde entier, ce qui en fait l’un des portefeuilles crypto les plus accessibles du marché.

Pour ajouter plus de valeur utilitaire aux portefeuilles, Coinovy ​​s’est associé aux principaux fournisseurs de services de paiement VISA et Apple Pay. La conversion Crypto-to-Fiat (C2F) est désormais rationalisée et aide les utilisateurs à acheter sans effort des articles du monde réel à l’aide de leur portefeuille Coinovy. Cela prouve que Coinovy ​​sécurise non seulement vos investissements, mais fournit également un portefeuille interopérable.

Pensées d’adieu

Pour tout ce qui est connecté à Internet, la sécurité sera toujours une préoccupation. Et les investissements en crypto-monnaie ne font pas exception. Les nouveaux utilisateurs auront besoin d’un portefeuille digne de confiance comme Coinovy ​​qui simplifie le commerce des jetons cryptographiques et les protège de ceux qui tentent de voler les fonds des utilisateurs.

Les fonctionnalités orientées utilisateur de Coinovy, combinées à la sécurité de niveau militaire de Bitgo et à une police d’assurance élevée, pourraient supprimer les barrières à l’entrée et contribuer à l’adoption généralisée de la cryptographie.

OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

Bon Binance Futures 50 USDT GRATUIT : Utilisez ce lien pour vous inscrire et obtenir 10 % de réduction sur les frais et 50 USDT lors de la négociation de 500 USDT (offre limitée).

Offre spéciale PrimeXBT : utilisez ce lien pour vous inscrire et entrez le code POTATO50 pour obtenir un bonus gratuit de 50 % sur tout dépôt jusqu’à 1 BTC.