L’importance des équipes junior CS:GO et des ligues académiques

Qu’est-ce qui rend CS:GO Junior Teams & Academy Leagues si important ? Nous discutons avec le responsable des sports électroniques de WePlay, Eugene Shepelev et l’entraîneur de Young Ninja, Fredrik, « gifle » Junbrant pour le savoir.

Plus de milliers de joueurs jouent à Counter-Strike au plus haut niveau, mais seuls quelques-uns atteignent le sommet. De nombreux jeunes joueurs ne parviennent pas à poursuivre une carrière professionnelle dans le jeu. La scène professionnelle est impitoyable. Et les organisations d’esports ne peuvent pas se permettre de prendre beaucoup de risques avec de nouveaux talents ; Alors que les fans n’ont pas la patience de voir leurs équipes préférées échouer. Les jeunes joueurs n’ont pas assez de temps et d’espace pour grandir et leur rêve de devenir un joueur professionnel de CS:GO s’estompe lentement.

Eh bien, il y a de l’espoir avec la récente montée et le développement des équipes juniors et des ligues académiques. Counter-Strike professionnel à son plus haut niveau a été l’un des piliers majeurs de l’esport. Le jeu a 22 ans et son infrastructure d’esports est suffisamment stable pour établir un écosystème complet pour tous ceux qui y participent.

Tout comme les sports traditionnels, les meilleures équipes de CS:GO ont créé leurs propres équipes juniors. Les ligues académiques sont également d’une grande aide pour les équipes de jeunes. Nous avons parlé au responsable des sports électroniques de WePlay, Eugene Shepelev, pour en savoir plus sur leur ligue académique. Nous avons également discuté avec l’entraîneur de Young Ninja, Fredrik « gifle » Junbrant, qui a offert de brillantes idées sur l’entraînement ; ainsi que ses réflexions sur les équipes et les ligues juniors.

Aperçu de Slap sur les équipes juniors et les ligues académiques

L’avantage d’être dans une équipe junior sous NiP

Interrogé sur les avantages d’avoir une équipe junior dans une organisation comme Ninjas In Pyjamas. Fredrik a souligné quelques points clés pour nous.

« Jouer contre de meilleures équipes au niveau international et participer à des tournois auxquels nous n’aurions peut-être pas participé sans le NIP, comme l’Academy League. » Faire partie de l’une des meilleures équipes CS:GO au monde donne aux jeunes joueurs l’opportunité de concourir dans des ligues professionnelles similaires à l’équipe senior.

Selon Fredrik, avec une division d’équipe junior, NiP peut fournir de nombreux outils et ressources pour aider les joueurs de manière unique. Se développer à la fois dans et en dehors du jeu. Erik « ztr » Gustafsson et Linus « LNZ » Holtäng sont des remplaçants dans l’équipe senior de NiP et sont des exemples d’une équipe junior réussie et d’un système de ligue académique.

« Si vous êtes assez bon, nous avons prouvé que nous n’avons pas peur d’essayer de nouveaux talents de l’équipe de l’académie dans la liste principale. ztr et LNZ sont tous deux issus de l’équipe de l’académie et ont joué avec la liste principale.

Entraînez-vous avec l’équipe principale et les différences de coaching



Nous avons demandé à Fredrik si l’équipe junior aurait le temps de jouer avec les joueurs seniors ? « Nous jouons généralement les uns contre les autres pour nous entraîner vers un objectif spécifique, par exemple, pouvoir nous entraîner sur des cartouches de pistolet ou des achats forcés. » Il a expliqué. difficile de le rendre parfait si vous n’avez pas assez de temps pour le pratiquer.

L’entraîneur des Young Ninjas a déclaré que c’était formidable d’avoir deux équipes dans la même organisation. Ils peuvent s’entraîner de différentes manières et s’aider mutuellement à s’améliorer à Counter-Strike.

« Si l’un des joueurs de l’équipe principale doit prendre un jour de congé pour différentes raisons, nous avons utilisé des joueurs de l’académie pendant l’entraînement avec l’équipe principale », a-t-il ajouté.

Nous avons également posé des questions sur les différences dans l’entraînement des équipes juniors et seniors. Selon Fredrik, les différences apparaissent généralement d’une personne à l’autre. Il est donc difficile de les repérer.

« Je dirais que les joueurs seniors sont plus formés et savent comment ils veulent jouer et quel rôle et les jeunes joueurs inexpérimentés essaient de savoir dans quoi ils sont bons et comment ils veulent jouer. » Il a dit.

Même au niveau de l’académie, les joueurs recherchent leurs rôles et ce dans quoi ils sont bons. Donc, si vous êtes jeune et que vous n’êtes toujours pas obsédé par un rôle, il n’est jamais trop tard.

Entretiens d’Eugene Shepelev WePlay Academy League



Avoir des équipes juniors dans le cadre d’équipes réputées comme NAVI et NiP n’est qu’un aspect de l’ensemble de la compétition des jeunes dans CS:GO. Les organisateurs de tournois et les ligues Académie sont très importants et permettent aux équipes de s’affronter de la même manière que les équipes seniors.

Défis Créer la Ligue Academy

Nous avons interrogé Eugene sur les défis rencontrés par les organisateurs lors de la création de la ligue académique. Il a précisé que ces ligues ne sont pas des projets à court terme.

« Compte tenu des conditions plutôt turbulentes dans lesquelles vit non seulement l’industrie de l’esport mais le monde entier, l’un des défis les plus importants est de planifier le calendrier d’une série de tournois. » Il a expliqué. « En plus de développer une formule d’organisation unique qui fera de la ligue académique un circuit régulier. Ce n’est pas une question de semaines ou même de mois, nous pouvons donc dire que maintenant, nous commençons tout juste notre chemin pour former la WePlay Academy League.

Eugène a souligné l’objectif intéressant de rendre les ligues académiques aussi proches que possible des ligues seniors. Un objectif que les équipes soutiennent totalement. La ligue est l’endroit où les joueurs à venir s’affronteront ; et si cela les prépare en tant que professionnel avec un environnement similaire. C’est un gros bonus pour eux.

Bénéfices et parrainages dans la ligue de l’Académie



Nous avons posé des questions sur les revenus des ligues juniors et sur leur comparaison avec les tournois seniors. Selon Eugene, faire des profits est une question brûlante pour les ligues juniors et seniors. Il ne veut pas différencier les deux sur cette base.

Bien que nous respections son opinion, il est compréhensible que les ligues académiques aient moins d’audience que les ligues seniors. Cela posera certainement un défi dans l’approche des sponsors. « Tout dépend du modèle financier et des plans de développement de l’entreprise pour les prochaines années », explique Eugene. « Par exemple, au sein de la stratégie de WePlay Holding, il existe un réseau de partenariats avec des marques nationales et internationales, ainsi que d’autres les opérateurs de tournois et les représentants des entreprises d’esports. » Il a déclaré, soulignant qu’ils « communiquaient déjà avec plusieurs entreprises sur le projet WePlay Academy League et sur la manière dont ces marques peuvent s’y intégrer ».

Dans la plupart des sports traditionnels, les sponsors sont transférés des ligues seniors aux ligues juniors. Ce sera une chose incroyable de voir plus de sponsors se manifester pour soutenir les jeunes joueurs. Une décision qui améliorera beaucoup l’infrastructure non seulement des jeunes mais aussi des équipes principales.

L’évolution de l’Academy League selon Eugene & Fredrik



Nous avons interrogé Eugene et Fredrik sur le développement et la portée de l’amélioration des ligues académiques. Leurs réponses ont été à la fois intéressant et instructif. S’il est trop tôt pour tirer des conclusions sur le développement des ligues, il est confiant ; après avoir vu des signaux positifs de la part de tant d’organisations esports réputées.

« La scène professionnelle CS:GO s’est développée au cours des dernières années et a connu une pénurie de sang jeune. » a déclaré Eugene. League fournit une plate-forme pour la formation de ces jeunes, est un bon signal que les représentants des entreprises d’esports résolvent activement le problème du manque de nouveaux joueurs et soutiendront le développement de la structure académique à l’avenir », a-t-il expliqué.

Et pour l’avenir, Eugene pense que si ces tendances se poursuivent « … les ligues deviendront certainement plus grandes et plus diversifiées à la fois en termes de format d’événement et de nombre et de géographie des équipes participantes – c’est quelque chose sur lequel nous travaillons actuellement au sein de l’Académie. Ligue. »

En tant que membre de l’une des équipes réputées de CS:GO, Ninjas In Pyjamas, l’opinion de Fredrik résonne à merveille avec celle d’Eugene.

« J’aime beaucoup les ligues académiques. C’est un espace pour les jeunes joueurs d’acquérir de l’expérience, de se développer et de se montrer à l’international. Pour s’habituer à jouer en LAN, prendre des interviews et des séances photo et tout ce qui va avec », a-t-il déclaré.

Fredrik pense également qu’au fur et à mesure que les ligues académiques se développeront, elles deviendront une plate-forme meilleure et plus cohérente pour le recrutement de joueurs dans les équipes seniors des organisations d’esports.

Les ligues académiques et les équipes juniors sont symbiotiques les unes avec les autres. Cependant, il y a bien plus dans un écosystème esport que ces deux acteurs majeurs. La création de nouvelles ligues est une opportunité non seulement pour les jeunes joueurs mais aussi pour les jeunes talents de la diffusion qui cherchent à percer sur la scène. Cela crée de nombreuses opportunités d’emploi et un écosystème sain qui ne fera que s’agrandir avec un soutien approprié des fans et des sponsors.

Images vedettes : WePlay