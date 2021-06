L’importance des relations Inde-Kenya

La récente visite de trois jours du ministre des Affaires étrangères S. Jaishankar au Kenya est importante car il s’agissait de la première visite en personne dans un pays africain au milieu de la pandémie de Covid-19. (Source de la photo : ANI)

Par le Dr Neha Sinha,

La relation entre l’Inde et l’Afrique est enracinée dans des valeurs et des principes communs qui se reflètent dans une coopération étroite dans les forums bilatéraux et multilatéraux. Le continent africain est important pour l’Inde et il serait prudent de lui donner l’importance qui lui revient car six des dix économies à la croissance la plus rapide au monde sont situées en Afrique. Plusieurs initiatives sont prises pour approfondir le partenariat bilatéral et améliorer l’engagement indo-africain. S’adressant au Parlement ougandais, le Premier ministre Modi a déclaré : « L’Afrique est une priorité absolue et la relation de l’Inde avec l’Afrique est guidée par dix principes ». La politique africaine de l’Inde est principalement guidée par ses liens historiques communs et sa bonne volonté et ces derniers temps, le gouvernement a mis l’accent sur le redémarrage de sa politique africaine. Les nombreuses visites de haut niveau en Afrique au cours des cinq dernières années témoignent de l’importance que l’Afrique détient pour l’Inde.

La récente visite de trois jours du ministre des Affaires étrangères S. Jaishankar au Kenya est importante car il s’agissait de la première visite en personne dans un pays africain au milieu de la pandémie de Covid-19. Le Kenya est un pays d’Afrique de l’Est situé sur le littoral de l’océan Indien. Bien qu’étant séparés par l’océan Indien, les deux pays ont entretenu une relation chaleureuse et forte à travers les âges. L’Inde et le Kenya ont des liens historiques enracinés dans le commerce bien documenté des épices. En plus d’être le voisin maritime de l’Inde, c’est aussi un acteur important dans la détermination de la géopolitique de l’océan Indien occidental. Les deux pays siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies et sont également membres du Commonwealth. L’Inde a un lien établi de longue date avec l’Union africaine dont le Kenya est un membre actif. Cette visite visait principalement à renforcer les relations de l’Inde avec non seulement le Kenya mais aussi les principaux pays d’Afrique de l’Est sur le continent.

L’aspect le plus important du Kenya est la présence d’une diaspora indienne dynamique et immense. La présence de la diaspora au Kenya remonte au 17ème siècle. Malgré leur longue histoire d’existence dans le pays et leur contribution à la vie socio-économique et politique du Kenya, la diaspora indienne a connu des difficultés dans le discours politique et historique de la nation. Dans le domaine économique, la diaspora a connu des succès économiques. En 1981, un accord a été signé entre les deux nations qui ont accordé à chacune le «statut de la nation la plus favorisée». Le gouvernement kenyan en 2017, a reconnu l’origine indienne comme la 44e tribu du pays. Le motif derrière cette décision était de renforcer leur relation. Aujourd’hui, la diaspora indienne en Afrique est considérée comme un élément crucial du cadre socio-économique, contribuant énormément à l’économie kenyane. Les deux pays ont également continué à collaborer dans de nombreux domaines – de nombreux Kenyans viennent en Inde pour faire des études supérieures, tandis que d’autres se rendent en Inde à des fins médicales. L’origine indienne compte actuellement environ 80 000 personnes, dont environ 20 000 citoyens indiens dans le pays (MEA 2021). À son arrivée à Nairobi, Shri Jaishankar s’est adressé et a interagi virtuellement avec la diaspora indienne. Plusieurs initiatives ont été prises par le gouvernement indien pour connecter la diaspora variée non seulement au Kenya mais à travers l’Afrique. Certaines des initiatives incluent les conventions Pravasi Bharatiya Divas, les programmes de bourses pour les étudiants de la diaspora, des programmes comme le programme Know India, e-VidyaBharti (Télé-éducation) et e-ArogyaBharti (Télé-médecine) et bien d’autres. La diaspora a également apporté son soutien et est un acteur clé du programme OCI. L’Inde a également fait de gros efforts pour maintenir sa diplomatie médicale avec les pays africains. Outre la diaspora, certains autres domaines clés dans lesquels l’Inde s’est engagée avec l’Afrique comprennent la sécurité énergétique, l’aide bilatérale et la diplomatie. La coopération dans le programme indien de coopération technique et économique (ITEC), le développement des compétences, le renforcement des capacités, le développement des compétences, la connexion entre les personnes, le développement des infrastructures, l’éducation et la formation professionnelle sont favorables car l’Afrique souhaite agir conformément au modèle de développement de l’Inde dans le domaine social. secteurs.

À la lumière des restrictions de voyage dues à Covid-19, le Kenya et l’Inde ont manifesté un vif intérêt pour l’augmentation des activités bilatérales en ligne/hors ligne avec une priorité claire sur les aspects d’intérêt mutuel. L’EAM dans une délibération conjointe s’est également concentré sur le renforcement des efforts conjoints pour lutter contre la maladie et pour renforcer la collaboration économique pendant et après la période de Covid-19. L’abordabilité et l’accessibilité des vaccins et des traitements ont également été soulignées. Lors des discussions sur l’Indo-Pacifique, les deux parties ont non seulement discuté de la situation sécuritaire dans la région indo-pacifique et la Corne de l’Afrique, mais ont également exprimé leur inquiétude face à la montée du terrorisme dans certaines parties de l’Afrique et de l’Asie. Ils ont en outre convenu d’étendre la coopération pour la paix et la sécurité dans la région. Le Kenya doit adopter la technologie et apprendre comment les menaces de sécurité contemporaines peuvent être traitées. L’Inde peut apporter son aide en encourageant le transfert de technologie, le partage des meilleures pratiques et des initiatives institutionnelles dans des domaines stratégiques. Le Kenya peut également profiter des relations solides qu’il entretient avec l’Inde pour encourager la formation sur les avancées technologiques pouvant aider à lutter contre les problèmes de sécurité dans la région.

L’Inde a également reconnu le programme des quatre grands du président kenyan Uhuru Kenyatta – fabrication, logement abordable, santé universelle et sécurité alimentaire. L’Inde a en outre développé le soutien au Kenya dans la construction de logements économiques, la sécurité alimentaire, l’extension de la couverture sanitaire universelle et l’amplification du secteur manufacturier dans le pays.

Le Kenya est un partenaire stratégique clé pour l’Inde, et la présence d’une importante diaspora indienne, combinée à l’héritage colonial partagé, et leur intérêt mutuel à établir la sécurité et la stabilité de l’océan Indien occidental les unissent. Au milieu de la rivalité stratégique entre les États-Unis, la Chine, la Russie et le Japon pour étendre le contrôle en Afrique ; La visite de Jaishankar au Kenya marque l’ère du renforcement de la coopération entre les deux nations. La visite précédant le quatrième sommet du Forum Inde-Afrique plus tard cette année devrait renforcer les relations bilatérales entre les deux pays.

(L’auteur est titulaire d’un doctorat du Center for African Studies, JNU, New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

