L’importance du contenu généré par les utilisateurs dans le métaverse

Le contenu généré par les utilisateurs est déjà une force puissante dans les jeux. Cela deviendra encore plus important à mesure que nous nous dirigeons vers ces espaces en ligne partagés appelés le métaverse.

Mod.io, de l’équipe derrière ModDB, est la principale plate-forme de contenu généré par les utilisateurs pour les créateurs de jeux. Ce service s’identifie comme « la seule plate-forme en direct de son genre à soutenir l’industrie du jeu ». Nous avons discuté avec le fondateur de ModDb et de mod.io, Scott Reismanis, de l’importance du contenu généré par les utilisateurs pour l’avenir de l’industrie des jeux vidéo, y compris le métaverse tant discuté.

« Chez mod.io, nous aimons l’idée de permettre des mini-métavers, en donnant aux studios de jeux tous les outils dont ils ont besoin pour gérer leur propre écosystème collaboratif », dit-il. « Nous n’acceptons pas nécessairement l’idée qu’il doit être un métavers pour les gouverner tous, car tout le monde a des goûts différents et pouvoir choisir les mini-métavers auxquels vous participez nous semble être une chose géniale. »

Le contenu généré par les utilisateurs façonnera le métaverse

Reismanis poursuit : « Quelle que soit la façon dont le métavers prend forme, l’UGC sera un élément de base qui lui donnera sa personnalité, son authenticité et son échelle. Encourager la créativité et permettre la liberté d’expression à travers l’UGC est quelque chose que toutes les expériences de métavers devraient s’efforcer de faire. Nous Honnêtement, j’ai à peine effleuré la surface de ce que nous pensons que UGC deviendra, et aider les studios à franchir cette étape avec confiance et à travailler à l’unisson avec leur communauté de joueurs pour innover est un défi que nous sommes ravis de relever.

2021 a été une bonne année pour mod.io. Plus tôt dans l’année, la société a obtenu un investissement de 26 millions de dollars, qu’elle utilisera pour continuer à alimenter le contenu généré par les utilisateurs dans les jeux. La plate-forme a connu une croissance de 300% d’une année sur l’autre en 2021 avec plus de 177 millions de mods téléchargés depuis le début de l’année.

PCGamesInsider.biz : Parlez-nous de votre fondation. Quel service fournit mod.io ?

Reismanis : Nous avons fondé mod.io en 2017 dans le but de fournir aux studios une solution officielle de modding multiplateforme pour leurs communautés de créateurs. Nous proposons désormais des mods dans 80 jeux sur PC, consoles et mobiles, avec un million de contenus générés par les utilisateurs soumis à ce jour, téléchargés par 400 000 utilisateurs quotidiennement.

L’UGC présente d’énormes avantages pour les développeurs en prolongeant la durée de vie des jeux et en fournissant un flux constant de contenu engageant

Scott Reismanis

Nous nous concentrons sur le laser pour offrir la meilleure solution de modding pour les studios, en amenant UGC à plus de jeux et en ouvrant finalement plus d’opportunités de créativité aux joueurs. Les studios ont accès à des mesures et à des analyses détaillées, ce qui leur donne un aperçu inestimable du contenu tendance, ainsi que des outils pour faire émerger le meilleur contenu et récompenser les meilleurs créateurs par le biais de concours et de contenu vedette.

En facilitant l’adoption par les studios de la prise en charge des mods sur toutes les plates-formes et tous les appareils, nous donnons les moyens à la prochaine génération d’économies axées sur les créateurs. Nous en voyons déjà les fruits avec des mods sur Xbox et PlayStation pour des jeux tels que SnowRunner, SkaterXL et Space Engineers, où l’engagement avec UGC est 5x celui vu sur PC, la maison traditionnelle du modding.

Quelle est l’importance du contenu généré par les utilisateurs pour la longévité d’un jeu ?

L’UGC présente d’énormes avantages à la fois pour les développeurs et les joueurs, en prolongeant la durée de conservation des jeux et en fournissant un flux constant de contenu frais et attrayant pour combler les lacunes entre les versions de contenu officielles ou même les remplacer complètement. Ceci est essentiel, en particulier pour les studios qui n’ont peut-être pas le temps ou les ressources pour s’engager dans des versions continues de DLC ou de contenu, pour fidéliser les joueurs et encourager la diversité des joueurs.

Si vous demandez aux studios pourquoi ils veulent des mods ou des UGC dans leur jeu, ils se concentreront sur la créativité et le contenu produit, et bien que cela soit absolument vrai, c’est aussi le résultat final. La vraie valeur des mods et de l’UGC est leur capacité à créer des communautés durables, qui deviennent une nouvelle façon pour les joueurs de s’engager et de personnaliser leurs jeux préférés. C’est l’ultime « expérience d’application compagnon », qui, lorsqu’elle est bien exécutée, créera un lien très fort entre le jeu, la tradition, les joueurs et les créateurs, car elle peut désormais évoluer de manière collaborative intéressante.

Qu’est-ce que le récent cycle d’investissement de série A (26 millions de dollars annoncé en novembre 2021) permettra à mod.io d’accomplir ?

L’investissement sera utilisé pour poursuivre notre mission de construire l’avenir de l’UGC. Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec des investisseurs qui partagent notre passion pour transformer et développer l’avenir d’une communauté de créateurs numériques inclusive, notamment Tencent, LEGO Ventures, OIF Ventures, Makers Fund, Play Ventures, Sequoia Capital India Surge et GameTech Venture .

L’innovation actuelle dans le mouvement métaverse/web3 est basée sur du contenu généré par programmation, nous pensons que la véritable innovation viendra du contenu généré par les utilisateurs, et nous investissons massivement dans la R&D pour continuer à faire tomber les barrières et à rendre les communautés de créateurs officielles encore plus accessibles aux studios.

Vous permettez aux développeurs de voir les tendances dans la communauté de modding de leur jeu et qui sont leurs meilleurs moddeurs. Avez-vous vu ces informations se mettre à jour et changer la direction dans laquelle se dirige un jeu ?

C’est extrêmement gratifiant pour les créateurs de contenu de voir leur travail reconnu et cela donne ce sentiment de validation que les moddeurs recherchent

Scott Reismanis

La communauté des créateurs de Skater XL en est un exemple fantastique, illustrant parfaitement comment les jeux deviennent des plates-formes pour la créativité et l’expression de soi des joueurs, UGC convient parfaitement à cette culture du jeu et du skateboard.

Nous avons vu l’essor des marques dites « fakeskate », où les vêtements et articles numériques partagés dans le jeu sont devenus des marques de mode à part entière, partagés par les influenceurs des médias sociaux et générant leur propre communauté de fans sur Instagram, Tiktok et au-delà.

Le jeu propose également les meilleures cartes créées par la communauté, les utilisant souvent pour influencer la direction du développement, en incluant du contenu de mod dans ses versions officielles. C’est extrêmement gratifiant pour les créateurs de contenu de voir leur travail reconnu de cette manière et donne ce sentiment de validation que les moddeurs recherchent.

Est-ce que la connaissance de qui les meilleurs moddeurs d’un jeu sont amenés à travailler ?

Avoir une formation en tant que moddeur est une première étape fantastique pour quiconque cherche à se lancer dans le développement de jeux, que ce soit en tant qu’indépendant ou avec un studio plus grand. Il y a eu d’innombrables exemples de cela au fil des ans, CD Project Red a récemment embauché un certain nombre de développeurs directement de leurs communautés de modding, par exemple.

Nous donnons toujours la priorité à l’embauche dans la communauté des mods en faisant la publicité de nos emplois sur ModDB. Nous avons des membres de l’équipe mod.io qui sont eux-mêmes d’anciens moddeurs et qui ont travaillé sur de gros mods pour Homeworld, Half-Life, Grand Theft Auto et d’autres jeux. Leur perspicacité, leurs connaissances et leur expérience uniques sont inestimables, et les moddeurs sont souvent des autodidactes très motivés, qui apprécient les défis, précisément le genre de joueurs d’équipe que nous aimons.

Comment les développeurs peuvent-ils utiliser le service mod.io et quels sont ses avantages ?

Nous avons conçu notre plate-forme pour permettre aux studios de lancer des communautés de créateurs officielles où ils le souhaitent, que ce soit dans le jeu, via un site Web, un lanceur de jeu ou même dans une communauté Discord via notre API Rest ouverte. Nous avons récemment lancé la v2 de notre SDK et proposons des plugins pour les moteurs de jeux populaires, notamment Unreal et Unity, rendant l’intégration simple et directe.

Notre plate-forme est unique en offrant une prise en charge des mods multiplateformes, en direct dans plus de 80 jeux sur PC, consoles et mobiles, avec un suivi détaillé des métriques, des processus de modération et de découverte des plaintes et des outils de création de communauté qui permettent aux studios de faire de l’UGC une caractéristique déterminante de leur jeu.

Établir des communautés de créateurs officiels est extrêmement important, non seulement en raison de la richesse du nouveau contenu qu’il apportera aux jeux, mais parce qu’il ouvre de nouveaux canaux pour que les jeux interagissent avec leur base de joueurs. En le rendant officiel, les studios peuvent approuver et établir une relation solide avec leurs créateurs, acquérir des connaissances étonnantes et bénéficier d’une passion commune pour étendre et personnaliser le monde du jeu en cours de création.

Traditionnellement, les communautés de mods ont vécu officieusement en marge… Notre objectif a été de démontrer que les mods doivent être célébrés

Scott Reismanis

Auparavant, le modding n’était accessible qu’aux joueurs sur PC. Cependant, les consoles permettent désormais de modifier certains titres. Comment cela a-t-il eu un impact sur la communauté de modding ?

Cela a été incroyablement positif et validé pour nous d’être les premiers à ouvrir le modding à plus de joueurs que jamais sur consoles. Le lancement des mods SnowRunner sur Xbox et PlayStation a largement dépassé nos attentes, avec jusqu’à 5 fois l’engagement observé sur les plateformes PC. La grande majorité des téléchargements de mods pour SnowRunner proviennent de consoles.

De même, lorsque Skater XL a lancé des mods sur console, ils ont enregistré une croissance record, avec plus d’un million de téléchargements d’UGC au cours des 24 premières heures. Ces mesures renforcent notre conviction qu’il existe non seulement une demande de mods sur les consoles, mais que l’engagement est considérablement plus élevé que celui observé sur PC.

Quelle est la signification de SEGA Humankind annonçant la prise en charge officielle des mods intégrés ?

Pour nous et pour l’ensemble de l’industrie, c’est un signal vraiment positif que les plus grands studios du monde veulent faire du modding une partie plus percutante et intégrée de leurs jeux et de leur communauté.

C’est un gros problème car traditionnellement, les communautés mod ont vécu officieusement en marge, ce qui a limité leur portée et leur accessibilité. Notre objectif avec mod.io, dès le premier jour, a été de démontrer aux studios et à toutes les plateformes que les mods doivent être adoptés et célébrés, et peuvent être sûrs et une puissante force de croissance pour leurs marques et leur bonne volonté, et non une menace ou un risque ils devraient s’éloigner de.

Quant à Humankind, les mods ont toujours été une partie importante du genre 4X, et le jeu a été conçu en pensant au contenu généré par les utilisateurs, avec un éditeur de niveau intégré et des outils de mod officiels inclus avec la version.

En utilisant mod.io, Humankind a la capacité de fournir une expérience de créateur unifiée qui fonctionne sur toutes les plateformes sur lesquelles ils sortent aujourd’hui et à l’avenir, y compris Steam, Epic Games Store et Microsoft Store.

Amplitude, le créateur de jeux, gère également la plate-forme Games2Gether, qui vise à impliquer sa communauté dans les décisions de conception de jeux et mod.io peut facilement être intégré. C’est une solution idéale pour les studios qui souhaitent contrôler les points de contact et personnaliser leur communauté de mods en fonction de leur marque et de leurs objectifs.

En savoir plus sur mod.io sur PCGamesInsider.biz et le site officiel mod.io.

