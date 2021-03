L’importance historique de Deb Hala et de devenir le premier secrétaire du cabinet amérindien

Ada Deer est devenue la première femme à diriger le Bureau des affaires indiennes en 1993 pendant le premier mandat du président Clinton, mais cela ne voulait pas dire qu’elle était toujours au courant des réunions aux plus hauts niveaux du gouvernement sur des questions qui pourraient affecter les terres tribales.

«J’ai entendu sur la vigne qu’il allait y avoir une réunion d’Indiens à la Maison Blanche. Et je me dis: «Eh bien, pourquoi n’ai-je pas cette information?» »Deer a récemment rappelé à TIME par téléphone. Elle dit qu’elle a exhorté la Maison Blanche à inviter les chefs de ce qui était environ 550 tribus et Clinton a fait la une des journaux nationaux en tant que premier président à inviter tous les chefs tribaux à la Maison Blanche depuis 1822. Cependant, elle se sentait parfois écartée au sein du département. de l’intérieur pour le reste du premier mandat de Clinton.

«Je n’avais pas vraiment la relation de travail que j’espérais avoir [with then Secretary of the Interior Bruce Babbitt]», Se souvient-elle. «Je n’ai pas été consulté. Et j’ai découvert que les Indiens se rendaient à son bureau et tout ce dont ils discutaient ne m’a jamais été transmis. Mais je pensais qu’il était le patron, et j’étais sous lui. Et j’ai quand même pu faire beaucoup de bon travail.

Les Amérindiens du pays espèrent qu’un travail encore plus bon pourra être fait après que Deb Haaland aura été confirmée comme la première femme amérindienne à diriger le secrétaire de l’Intérieur et la première secrétaire du Cabinet amérindien, le 15 mars. Elle supervisera une agence responsable des terres publiques, des voies navigables, de la faune et de la protection des espèces en voie de disparition, et entretiendra des relations avec les gouvernements tribaux, pour ne citer que quelques-unes de ses vastes responsabilités. Les bureaux sous l’autorité de Haaland comprendront le Bureau of Land Management, le US Fish and Wildlife Service, le National Park Service et le Bureau of Indian Affairs.

TIME a demandé aux historiens qui sont également amérindiens ce que signifiait pour eux la confirmation de Haaland et, dans l’ensemble, ils ont de grandes attentes que la confirmation de Haaland soit un pas vers une meilleure compréhension de ce que les communautés amérindiennes ont enduré pendant des siècles. Mais ils maintiennent également un niveau d’optimisme prudent, car l’histoire de ces jalons de représentation montre que ces chiffres peuvent être pris dans un équilibre compliqué entre la gestion de ce qui est le mieux pour les intérêts des Amérindiens et les intérêts du gouvernement américain.

Mais un secrétaire amérindien de l’intérieur est toujours une étape monumentale. Haaland est né en 1960 à Winslow, en Arizona, à une époque où il y avait encore des Amérindiens qui ne pouvaient pas voter aux États-Unis..

«Même après sa naissance, les Autochtones ne bénéficient pas de droits de citoyenneté garantis dans certaines régions des États-Unis, donc faire en sorte que Deb Haaland vienne de ces communautés et soit ensuite placée à un poste de direction au sein du gouvernement fédéral est vraiment puissant», déclare houx Miowak Guise (Iñupiaq), un Professeur adjoint d’histoire à l’Université du Nouveau-Mexique.

Haaland dirigera un département qui a toujours cherché à mettre en œuvre des politiques pour contrôler et contenir les Amérindiens.

«Je pense qu’il est très important de se rappeler que bon nombre des pouvoirs que le gouvernement fédéral a exercés sur les communautés autochtones, les familles, les individus, au 20e siècle, étaient des règles et des règlements bureaucratiques», K. Tsianina Lomawaima (descendance de la nation Creek), professeur à la retraite d’études autochtones qui a enseigné à l’Arizona State University. «Le problème entre les règles bureaucratiques et la législation est qu’elles ne peuvent pas être révisées par les tribunaux, même si vous avez qualité pour agir devant les tribunaux, ce que les autochtones n’ont pas toujours eu.

Au tournant du 20e siècle, les dirigeants hopis du nord-est de l’Arizona se sont retrouvés à Alcatraz pour avoir résisté à l’inscription de leurs enfants dans les écoles fédérales, à une époque où les Amérindiens ne pouvaient pas choisir les écoles que fréquentaient leurs enfants. Et after les vanniers amérindiens sont tombés malades de l’utilisation de pesticides dans les zones où ils ont recueilli des matériaux, tLa California Indian Basketweavers Association a été créée en 1992 pour améliorer la coopération et la coordination sur l’utilisation des terres entre les surintendants des terres fédérales et les communautés amérindiennes.

«En fait, effectuer un changement dans un délai de quatre ans dans une administration peut être vraiment, vraiment difficile, mais je suppose que je suis optimiste, au moins, qu’un autre type de personne au sommet [who] est attentif à ces problèmes et peut envoyer ces messages le long de la chaîne de commandement pourrait vraisemblablement faire une énorme différence », déclare Lomawaima.

Bien entendu, les femmes autochtones agissent depuis longtemps comme porte-parole de leurs droits et de leurs terres en dehors des agences fédérales. Après la ruée vers l’or en Californie au milieu du XIXe siècle, l’activiste et oratrice de Paiute Sarah Winnemucca a voyagé dans tout le pays et jusqu’à Washington, DC, pour parler de l’importance de protéger les terres indiennes de Californie et sensibiliser à la violence dans l’Ouest américain. .

« [Winnemucca] appelle les agents du Bureau des affaires indiennes qui sont corrompus, qui retiennent essentiellement les ressources qui étaient censées être fournies par le gouvernement fédéral aux Paiute et les forcent à vivre dans la pauvreté et à ne pas fournir de nourriture. Passer d’agents de la BIA potentiellement corrompus à une femme autochtone à la tête du ministère de l’Intérieur est vraiment incroyable », déclare Guise.

Mais la représentation en surface ne se traduit pas toujours par une représentation complète dans la pratique. Ely Parker est devenu le premier commissaire amérindien des Affaires indiennes en 1869, après avoir été secrétaire militaire du général Ulysses S. Grant pendant la guerre civile. Après la guerre, Grant comptait sur Parker pour mener à bien sa «politique de paix» qui, en réalité, aboutirait à confiner les Amérindiens dans des réserves, «avec le moins de conflits possible», selon Doug Kiel (Oneida Nation), professeur adjoint d’histoire à la Northwestern University.

«Certaines de ces figures dans le passé étaient assimilationnistes», dit Kiel. «Et je ne veux pas suggérer que c’est qui est Deb Haaland. Parce que je ne pense pas qu’elle le soit. Mais nous devons également garder nos attentes modérées. »

Dans les années 1960, pendant une autre période de transformation sociale et politique aux États-Unis, Robert L. Bennett est devenu le premier Amérindien à occuper le poste de commissaire du Bureau of Indian Affairs en près d’un siècle. À une époque où les programmes autochtones se développaient sous le programme Great Society du président Lyndon B.Johnson, Bennett, qui avait gravi les échelons dans l’agence pendant plus de trois décennies, a été critiqué par les jeunes militants amérindiens du mouvement en plein essor Red Power et American Indian. combattu pour une souveraineté tribale accrue.

«Les premières années de l’émergence du mouvement Red Power n’ont pas été soutenues par ces personnes occupant des postes puissants à Washington, DC, qui, pour eux, avaient l’impression que c’était une opportunité importante pour un changement progressif, et à ce moment-là, en tant que mouvement Red Power émerge et se réchauffe, les gens sont de plus en plus frustrés par cet investissement dans un changement lent et progressif », dit Kiel.

Bien qu’il reste à voir ce que Haaland accomplira dans l’administration du président Joe Biden, Deer dit que le siège de Haaland à la table en tant que premier secrétaire du Cabinet amérindien contribuera grandement à montrer aux gens que les Amérindiens existent toujours.

«Nous sommes ici. Nous avons été les premiers à être ici et nous avons survécu jusqu’à présent », dit Deer. «Il est tout simplement remarquable que les Indiens aient survécu à tant de mauvaises politiques.»