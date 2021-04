L’importance sociale de l’équipe jordanienne de Nascar

Michael Jordan aura une équipe en Nascar 0:41

(CNN espagnol) – La légende de la NBA Michael Jordan prend le volant et tentera sa chance en tant que propriétaire dans un nouveau sport pour lui: Nascar.

La star des Chicago Bulls, Denny Hamlin, triple vainqueur du Daytona 500, a annoncé lundi qu’elle ferait équipe pour créer une nouvelle équipe dans cette catégorie de course. Le pilote sera Bubba Wallace, selon l’annonce des Charlotte Hornet et de la porte-parole de Jordan, Estee Portnoy.

Wallace a signé un contrat pluriannuel pour représenter l’équipe qui n’aura qu’un seul porteur de ballon et qui n’a toujours pas de nom.

Le dernier homme noir à posséder une équipe Nascar à plein temps était Wenderll Scott, qui possédait la voiture dans laquelle il avait lui-même couru, dans les années 1960 et 1970.

« J’ai été fan de Nascar toute ma vie », a déclaré Jordan. « L’opportunité d’avoir ma propre équipe de course, alliée à mon ami Denny Hamlin, et d’avoir Bubba Wallace comme pilote, est très excitante pour moi. »

Nascar a lutté pour la diversité et a eu peu de propriétaires noirs, a déclaré Jordan.

« Le timing semblait parfait car Nascar évolue et adhère de plus en plus aux changements sociaux », a déclaré l’ancien basketteur.

L’acquisition de Jordan intervient à un moment où la diversité et l’inclusion ont été un sujet brûlant dans les sports du monde entier, avec la résurgence du mouvement Black Lives Matter. Plusieurs manifestations appelant à une réforme de la police et à l’éradication du racisme ont incité des entreprises, des athlètes et des célébrités à s’attaquer aux blessures raciales qui existent en Amérique.

Bubba Wallace, le seul pilote noir à plein temps cette saison Nascar, a annoncé ce mois-ci qu’il quitterait l’équipe Richard Petty Motorsports après la campagne 2020. Wallace était avec l’équipe depuis trois saisons.

« C’est une opportunité unique dans une vie qui, je pense, est une bonne étape à ce stade de ma carrière », a déclaré Wallace lundi. « Michael et Denny sont de grands concurrents et ils se concentrent sur la formation de la meilleure équipe possible afin de pouvoir concourir pour la victoire. »

En juin, Wallace a appelé à l’interdiction du drapeau confédéré des courses de Nascar, ce que la ligue a finalement fait quelques jours plus tard. Il a également fait peindre le message Black Lives Matter sur sa voiture le même mois.

Denny Hamlin a déclaré dans un communiqué qu’il « a du sens de jeter les bases » de sa carrière après sa retraite du sport.

« Michael et Bubba peuvent être une voix très puissante ensemble, non seulement pour notre sport, mais aussi au-delà », a déclaré Hamlin.

Avec des informations de Homero de la Fuente