« L’important, c’est comment ça se termine »

26/10/2021 à 22:44 CEST

Nikola Mirotic a eu une performance plutôt grise même s’il s’est rattrapé avec l’action finale qui a donné la victoire au Barça « in extremis » contre le turc Fenerbahçe (74-76). « Je suis trés content. La vérité est que nou j’ai fait un super match, je ne me suis pas senti très à l’aise.. mais bon, l’important c’est comment tu finis & rdquor;, dit-il dans les déclarations au club.

«Mes coéquipiers, mon entraîneur ont beaucoup de mérite de me chercher sur le dernier jeu, et malgré le fait qu’il ne soit pas très bien, c’est la confiance.à. Une victoire importante pour nous, pour rester invaincus et maintenant nous voulons gagner à Tel-Aviv & rdquor;, a-t-il assuré.

Mirotic a expliqué la pièce finale. « Quand j’ai su que le ballon allait au poteau pour moi, j’ai fait une feinte sur Booker et il est entré.. C’est une de mes pièces et avec un peu de chance elle est entrée, je me sens très heureuse et avec toina très grand sourire, j’avais besoin d’un panier comme ça.. & rdquor;

Il a expliqué que ses compagnons « Ils m’ont attendu avec des bouteilles d’eau, mais une bonne ambiance est appréciée. Quand on a un environnement comme ça, les choses se passent mieux, et avec une équipe de vétérans, il faut toujours l’avoir & rdquor;, a-t-il conclu.