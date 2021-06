“L’important, c’est que nous ayons réussi à mettre l’équipe là où elle le mérite”

in

Le joueur du Barça Niko Mirotic a assuré, après avoir remporté la Ligue Endesa contre le Real Madrid en deux matchs, que le plus important de la saison pour l’équipe catalane est “mettre l’équipe là où elle le mérite“.

“C’est le Barça. Le plus important est que nous ayons réussi à mettre l’équipe là où elle le mérite, en luttant pour le maximum, pour chaque titre. Au final, nous en avons réalisé deux (Copa del Rey et Liga), l’année prochaine pour plus», a déclaré le meilleur joueur élu de la finale dans les micros de Vamos.

Mirotic s’est dit “heureux” d’avoir remporté le titre devant sa famille et Le public du Palau Blaugrana, qui “le mérite”.

“A tous ces gens ici qui m’aiment et me soutiennent, je ne peux que donner le meilleur de moi-même. Ce fut un grand effort de la part des coéquipiers et du personnel“, Il a décrit.