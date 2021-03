« L’important est que l’équipe n’abandonne jamais »

29/03/2021

Quelques minutes après le match contre la Géorgie, où l’équipe nationale a sué du sang pour remporter une victoire mémorable sur le klaxon, Luis Enrique a parlé lors d’une conférence de presse de son inquiétude pour le match de l’équipe. Aujourd’hui, quelques heures plus tard, la situation est différente. Il a été gagné, ce qui était le plus important, et maintenant il est seulement temps de regarder vers l’avenir avec l’espoir d’améliorer les sensations.

Fabián Ruiz a fait allusion à quelque chose comme ça lors de la conférence de presse avant le match de mercredi contre le territoire du Kosovo. Le milieu de terrain espagnol a clairement indiqué que l’équipe devait faire un pas en avant, mettre de côté les « relaxations » et aller pour le prochain duel pour affronter la qualification pour la Coupe du monde au Qatar, le grand objectif en ce moment pour l’équipe de Luis Enrique. Grand match.

« Je ne sais pas si le mot est concerné, mais il faut être vigilant. Nous sommes dans un groupe compliqué. Le but est d’être au Qatar. Il faut avoir cette inquiétude mais aussi le calme. Nous avons une excellente masse salariale et nous faisons bien les choses. Espérons que nous obtiendrons les trois points et que nous serons là-haut « , a assuré celui de Los Palacios.

Fabián a reconnu que contre la Géorgie « l’équipe n’allait pas bien avec le ballon en première mi-temps », mais ils ont réussi à renverser la vapeur après le discours de Luis Enrique à la mi-temps: « Je l’ai trouvé très motivé à la mi-temps. Il a donné son discours, il nous a motivés, il nous a fait beaucoup confiance et il savait que nous reviendrions. Il nous a corrigés pour faire mieux et c’était comme ça. À tout moment, nous voulions gagner le match. «

Les médias sont très heureux d’être un habitué de l’équipe nationale et, concernant le manque de continuité dans les appels à une base solide, Fabián a tiré de bonnes conclusions: «Je pense que penser que chaque appel peut venir avec des collègues différents vous oblige à penser que dans le prochain, vous pouvez rester à l’écart. Cela signifie que nous sommes unis, que nous ne pouvons pas nous effondrer, que nous devons être dans un bon moment. »

Concernant son avenir, l’Andalou ne pense qu’au match de mercredi: « En ce moment je suis très content d’être avec l’équipe nationale et je suis très à l’aise à Naples, il me reste deux ans sur mon contrat. Je ne pense qu’au match de mercredi. Eurocup Et les Jeux Olympiques? Nous voulons tous jouer à tout, mais ça ne dépend pas que de moi, il reste beaucoup à faire pour ça.