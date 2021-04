“L’important maintenant est que nous reconstruisions l’unité”

21/04/2021

Act. À 11:13 CEST

.

Le président de l’UEFA, Aleksander ceferin, s’est félicité de la nouvelle que davantage de clubs se sont retirés du projet dérivé de Superliga, après que tous les Anglais l’ont fait, et a assuré que “l’important maintenant est de reconstruire l’unité dont jouissait le jeu avant cela”.

“J’ai dit hier qu’il était admirable d’admettre une erreur et que ces clubs ont fait une grosse erreur. Mais maintenant ils sont revenus au bercail et je sais qu’ils ont beaucoup à offrir, non seulement à nos compétitions, mais à tout le football européen. », a-t-il déclaré après avoir applaudi le retrait des six équipes anglaises.

Ceferin Il a assuré que “l’important maintenant est d’aller de l’avant, de reconstruire l’unité dont jouissait le match avant cela et d’avancer ensemble”, dans un communiqué envoyé par l’UEFA.

Dans la nuit et tôt le matin, les clubs anglais, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Liverpool et Tottenham Hotspur, ont annoncé leur retrait de la Super League, annoncé tard le 18.

Après cela, les six autres équipes fondatrices, le Real Madrid espagnol, l’Atlético de Madrid et Barcelone, et les Italiens de la Juventus, de l’Inter Milan et de Milan, ont annoncé qu’ils poursuivaient le projet.