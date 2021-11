L’importante feuille de route du contenu gratuit post-lancement de Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction détaillée

On vient juste d’entendre parler Extraction Rainbow Six de Tom ClancyLa date de sortie du 20 janvier et le système d’essai cross-play Buddy Pass, et déjà Ubisoft fournit plus d’informations sur le jeu.

Cette fois, l’éditeur français a annoncé que son projet expérimental de tir extraterrestre Tom Clancy sera lancé avec une phase finale évolutive, et le contenu post-lancement détaillé à ce jour sera également entièrement gratuit.

Le premier défi détaillé par la société dans un nouveau communiqué de presse tourne autour des événements de crise « changeants » à durée limitée qui introduisent un nouvel opérateur avec lequel vous pouvez tirer sur des menaces extraterrestres ou vous présentent un nouvel ennemi protéiforme.

Le premier événement – ​​Spillover – vous permettra de vous battre avec une version plus évoluée et dangereuse de l’ennemi Sprawl. Si vous arrivez en tête dans ces engagements, vous pouvez obtenir une technologie REACT exclusive, de nouveaux produits cosmétiques et de nouvelles traditions.

Si cela ne vous semble pas suffisant, des missions hebdomadaires qui ressemblent beaucoup à Destiny’s Nightfalls seront également ajoutées au jeu; ces défis hebdomadaires « mettent les compétences des joueurs à l’épreuve » en permettant à divers modificateurs (munitions limitées, pas de HUD, tir ami, etc.) de faire apparaître le contenu existant sous un jour plus récent et plus dur.

Enfin, il y a le protocole Maelstrom. Ce mode de fin de partie sera disponible au lancement et propose « un mode défi hebdomadaire passionnant avec des rangs à plusieurs niveaux ».

« Les joueurs doivent naviguer dans une série de neuf sous-zones avec une difficulté croissante, des ennemis plus coriaces, des ressources qui s’épuisent rapidement et un temps alloué de plus en plus court à chaque étape », indique un communiqué de presse.

« À chaque point de contrôle, les escouades doivent choisir soit d’extraire leurs points pour mettre leurs points en banque, soit d’essayer d’aller jusqu’au bout. Gagner des points garantira une place aux challengers dans jusqu’à cinq classes, de Bronze à Silver à Gold, Platinum et même Diamond Class, chacun récompensant les joueurs avec un casque spécial et des crédits REACT. »

Les événements de crise seront disponibles quelque temps après le lancement, tandis que le protocole Maelstrom et les missions seront disponibles au lancement.

Rainbow Six Extraction sortira le 20 janvier 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox One, Stadia, Amazon Luna et PC via Ubisoft Connect et Epic Games Store.

Nous pouvons être enthousiasmés par tout ce contenu gratuit, mais n’oublions pas qu’Ubisoft est actuellement mêlé à un nuage d’allégations d’abus auxquelles il aurait du mal à répondre correctement.