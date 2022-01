L’impossible voyage du Barça à Moscou

01/05/2022 à 21:34 CET

Le match entre le Barça et le CSKA Moscou qui devait se jouer ce vendredi dans la capitale moscovite a fini par « tomber » ce mercredi du calendrier après que le Barça a communiqué à l’Euroligue qu’il n’avait pas le nombre minimum de joueurs pour affronter le duel.

Une situation qui a commencé à « cuisiner » pour début de semaine où plusieurs joueurs tombaient au compte-gouttes après avoir été testés positifs lors des tests qui sont effectués quotidiennement à l’ensemble de l’effectif.

Petit à petit, la liste des joueurs disponibles s’amenuise jusqu’à ce mercredi où la situation est devenue intenable et l’Euroligue a annoncé qu’il était impossible d’avoir huit joueurs en pleine condition.

Situation critique mardi

La situation a commencé à empirer mardi soir lorsqu’il a été révélé que deux autres joueurs, Dante Exum et Michael Caicedo, avaient été testés positifs lors du dernier PCR. L’escouade s’est retrouvée avec seulement neuf soldats et avec seulement deux autres victimes, le voyage à Moscou est devenu impossible.

Et le Barça n’a pas accepté annoncer ce mercredi matin qu’il n’a pas atteint le nombre de huit joueurs nécessaires puisqu’il n’avait pas donné d’indices jusqu’à aujourd’hui qu’il n’avait pasDeux joueurs parmi les « cotons » : Cory Higgins et Rick Smits.

L’Américain qui était revenu à Bitci Baskonia souffrait de problèmes de dos et n’était pas en état de se rendre à Moscou tandis que le letton portait ttrois jours à la maison, avec de la fièvre, alors qu’en aucun cas il n’avait été testé positif.

Précarité monétaire

Face à cette situation de précarité totale du personnel, ça n’avait aucun sens d’aller à Moscou. L’équipe compte actuellement neuf joueurs confinés pour avoir été testés positifs, plus neuf autres membres du personnel.

L’espoir est que certains des qui a quitté le confinement l’a confirmé avec une PCR négative, mais la vérité est qu’Oriola et Kuric ont continué à être testés positifs, comme Laprovittola et Davies. L’entraîneur, Saras Jasikevicius, est également resté confiné. Les tests effectués ce mercredi n’ont révélé aucun changement.

Sans le match contre le CSKA, En ce moment, le prochain engagement du Barça sera ce dimanche, avec la visite de BAXI Manresa au Palau (17h00) correspondant à la 14e journée de la Ligue Endesa, où le match a dû être suspendu à l’époque car l’équipe de Bages a passé le déclenchement presque avec toute l’équipe.

Trois matchs en attente

A ce jour, les seuls qui se sont entraînés avec une certaine normalité ce mercredi sontsur Sanli, Hayes, Mirotic et Jokubaitis ainsi que les joueurs locaux Nnaji et Villar. On verra si certains joueurs récupèrent à temps car sinon le duel pourrait être en danger.

L’Euroligue devra désormais reprogrammer le match à Moscou, le premier que le Barça a en attente en Europe, bien qu’en Ligue Endesa a trois autres en attente pour connaître la date, celles reportées devant MoraBanc Andorra, le Real Madrid et Joventut.