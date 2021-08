L’imposteur Biden est sénile. C’est tout simplement vrai. [Video] 10z viral

par Seraphim Hanisch, Le Duran :

Les médias ont fait la couverture aussi longtemps qu’ils ont pu, mais l’Afghanistan a fait exploser la dissimulation. Cela figure-t-il dans le plan plus vaste ?

Joe “l’imposteur” est fou. C’est ce qui arrive à beaucoup de personnes âgées. Comme le note Tucker Carlson dans le prochain clip vidéo, c’est le sort qui arrivera à un grand nombre d’entre nous. Il n’y a rien de mal à cela.

Mais il est terriblement irresponsable de la part des forces qui voulaient s’emparer des États-Unis de mettre un homme sénile à la Maison Blanche comme marionnette à diriger. C’est aussi juste – cruel. Cependant, Joe Biden sert malheureusement la volonté de ses maîtres, en partie parce qu’il a lui-même les mêmes lignes de pensée (quand il a une ligne de pensée), et donc sa prédisposition et sa sénilité font de lui une marionnette très efficace.

Maintenant, cher lecteur, si vous voulez bien me faire plaisir, je vais vous proposer un peu de spéculation. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais voici :

Les orientations politiques édictées par Joe Biden sont efficaces, c’est-à-dire pour ce régiment pas encore tout à fait connu (mais pas tout à fait inconnu) de ce que j’appellerai les Great Resetters. À l’époque du président Trump, ces personnes étaient connues sous le nom d’État profond, et je proposerai, de manière spéculative, qu’il s’agit de deux groupes de personnes quelque peu différents, avec des priorités qui se chevauchent. D’après ce que nous avons vu, à la fois pendant le mandat du président Trump et l’emprisonnement de Joe Biden dans l’Oval, ces objectifs semblent évidents :

Empêcher le gouvernement américain de contrôler ses propres frontières. Monter des groupes de personnes les uns contre les autres, sur la base en grande partie de lignes raciales et d’idéologie politique. Les chrétiens doivent être considérés comme un groupe de personnes particulièrement méprisé dans les conditions de #2 ci-dessus. Pour faire sauter toute notion d’efficacité de la politique étrangère américaine. ** (en savoir plus à ce sujet) Retirer les États-Unis d’Amérique de la scène mondiale en tant que puissance dominante et, ce faisant, permettre à une autre puissance de devenir dominante (et je ne pense pas que cette autre puissance soit État-nation, pas même la Chine).

Ces objectifs sont opérationnels aux États-Unis, mais ils s’inscrivent dans un ensemble d’objectifs très similaires qui sont pressés partout dans le monde.

Perturber toute la souveraineté de l’État-nation par l’utilisation de mandats de protection contre les virus et de vaccins. Dans le même temps, empêcher les déplacements et le commerce des citoyens ordinaires d’un pays à l’autre. Pour une raison quelconque, nous sommes censés rester où que nous soyons. Presser l’injection mondiale de « vaccins » qui montrent déjà à la fois qu’ils sont dangereux, voire mortels, et sans surprise, inefficaces contre COVID-19, le virus chimérique génétiquement modifié qui a été conçu pour rendre les vaccins eux-mêmes sans effet. (Dieu merci, cette maladie n’est pas plus mortelle qu’elle ne l’est en réalité!) En gelant les voyages internationaux, il semble y avoir un but. C’est peut-être conforme à l’idée que les avions produisent de la pollution et que c’est le grand jeu pour le contrôle du carbone.

Je ne sais pas avec certitude si ces choses se produisent. Mais cela ressemble certainement à ce qui se passe. La grande question est pourquoi?” et l’autre grande question est « qui orchestre cela ? »

Ces questions sont basées uniquement sur l’observation et la spéculation. Il n’y a pas (encore) de rapports qui définissent spécifiquement et précisément qui sont ces personnes et ce qu’ils veulent, à l’exception de ceux qui circulent dans les cercles de la « théorie du complot ». Certes, ces théories du complot sont peut-être correctes, mais elles peuvent aussi être très simples : un monde qui s’est énormément appuyé sur lui-même et non sur le christianisme fait simplement ce que fait chaque nation qui a fait la même chose : il s’effondre.

Dans un article plus tôt cette semaine, j’ai proposé que les problèmes aux États-Unis découlent du rejet général du christianisme par ce pays, même des fondations protestantes théologiquement imparfaites sur lesquelles il a été construit. Le christianisme n’est pas toujours compris correctement, même et surtout par ses propres adhérents, mais généralement, tant que nous essayons de faire ce qui plaît à Dieu, quelles que soient les erreurs de compréhension que nous avons généralement corrigées avec le temps. Mais jetez tout cela, et nous nous retrouvons simplement avec nous-mêmes et un vide de protection, dans lequel les puissances obscures se délectent et font tout ce qu’elles peuvent pour nous amener à nous annihiler nous-mêmes et les uns les autres.

C’est probablement aussi simple que cela. Peut-être qu’il n’y a pas de « petit groupe » d’hommes qui dirigent tout. C’est juste la manifestation de « Pas de Jésus, pas de paix » contre « Connais Jésus, connais la paix ».

C’est une déclaration lapidaire, mais l’histoire le confirme. Parmi tous les vrais disciples du Christ vient une bonne direction ordonnée.

