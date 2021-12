L’impôt controversé sur les gains en capital effraie les riches résidents de Washington alors que certains déchargent leurs stocks

(Photo grand stock)

Un impôt controversé sur les gains en capital dans l’État de Washington qui entrera en vigueur le mois prochain oblige les dirigeants et les propriétaires d’entreprise à encaisser leurs avoirs en actions.

C’est le mot des gestionnaires de fortune de la région de Seattle travaillant avec des clients qui examinent de près leurs portefeuilles alors que la nouvelle loi est mise en œuvre le 1er janvier.

La semaine dernière, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a haussé les sourcils après qu’un dossier réglementaire a révélé qu’il avait vendu la moitié de sa participation dans la société, cédant environ 840 000 actions pour une somme de plus de 285 millions de dollars.

Microsoft, basé à Redmond, dans l’État de Washington, n’a pas demandé si l’impôt imminent sur les gains en capital était pris en compte dans la planification financière personnelle de Nadella. Un rapport du Wall Street Journal a cité des analystes qui ont souligné un lien possible, et la vente d’actions de Nadella a incité . à rechercher si d’autres acteurs de la scène technologique de Seattle pourraient emboîter le pas.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, prend la parole lors de la conférence des développeurs Microsoft Build à Seattle en mai 2019. (. Photo / Kevin Lisota)

Le 1er janvier, l’État de Washington mettra en œuvre l’impôt sur les gains en capital de 7 % adopté par les législateurs en avril. Les immobilisations à long terme telles que les actions et les obligations (détenues pendant plus d’un an) seront imposées si les bénéfices dépassent 250 000 $. Les gains immobiliers, les comptes de retraite et certaines entreprises individuelles sont exclus, entre autres exonérations.

On estime que la taxe affectera environ 7 000 contribuables et collectera plus de 440 millions de dollars par an au cours de l’exercice 2023. La majorité des fonds ira à l’éducation préscolaire et à la garde d’enfants.

La taxe – qui fait face à des défis juridiques en cours – est un enjeu important pour la communauté technologique. Les attributions d’actions sont souvent liées à une rémunération. Les entreprises technologiques publiques de l’État de Washington – dont Microsoft, Amazon, Smartsheet, Avalara et d’autres – ont également vu leurs actions grimper au cours des dernières années, en partie à cause de la pandémie alors que la société s’appuyait davantage sur les services numériques.

Le Dow Jones Industrial Average a connu une augmentation constante au cours de la dernière année, en hausse de près de 20 %. Le S&P 500 a augmenté de près de 30% au cours de la même période.

Anne Marie Stonich, stratège en chef du patrimoine chez Coldstream Wealth Management, basée à Bellevue, dans l’État de Washington. (Photo Coldstream)

D’autres facteurs pourraient être en jeu pour ceux qui réévaluent leurs avoirs existants, tels que la nouvelle variante COVID-19, l’inflation, les taux d’intérêt ou tout simplement profitant de la récente flambée des actions technologiques.

Anne Marie Stonich, stratège en chef du patrimoine chez Coldstream Wealth Management, basée à Bellevue, Washington, a déclaré que son cabinet recommandait aux clients qui ont des gains substantiels dans leurs portefeuilles d’actions de comptabiliser les gains en capital avant la fin de l’année, afin d’atténuer l’impact du nouvel État de Washington. ainsi que la surtaxe fédérale proposée pour ceux qui gagnent plus de 10 millions de dollars par an.

« Même pour les cadres pas tout à fait à ce niveau, 2021 est une excellente année pour retirer des gains, diversifier votre portefeuille et se préparer à une transition vers » la liberté professionnelle « », a déclaré Stonich.

Le gouvernement fédéral envisage également sa propre augmentation du taux d’imposition des gains en capital.

Certains clients ne pensent pas que l’impôt sera maintenu devant les tribunaux et ne sont pas enclins à agir, a déclaré Kristi Mathisen, directrice générale de la planification fiscale et financière chez Laird Norton Wealth Management à Seattle. Cependant, elle pense qu’il surmontera les obstacles juridiques. La vente d’actions de Nadella et d’autres mouvements de ceux qui seront touchés « m’indiquent que l’argent intelligent est sur la taxe qui est maintenue », a déclaré Mathisen.

Kristi Mathisen, directrice générale de la planification fiscale et financière chez Laird Norton Wealth Management. (Photo de Laird Norton)

La nouvelle loi rendra la gestion fiscale des investissements encore plus importante dans l’État de Washington, a déclaré Mathisen. Les gens peuvent essayer de compenser les gains par des pertes, ou repenser où les actifs valorisés sont détenus dans divers portefeuilles tels que les régimes de retraite, les fiducies ou les comptes de placement réguliers, par exemple.

Steven Boyd, conseiller en patrimoine principal pour Northern Trust à Seattle, a déclaré que plusieurs clients envisageaient de réaliser leurs plus-values ​​avant la nouvelle taxe d’État. Mais il leur conseille seulement de le faire « en accord avec leurs objectifs à long terme et leur plan de richesse ».

« De nombreux clients qui ont choisi de réaliser des gains en capital le font pour se diversifier à partir d’une seule concentration d’actions », a-t-il ajouté.

La taxe a suscité un débat houleux au cours de la dernière année. Les opposants disent que c’est illégal en vertu de la constitution de l’État de Washington, qui limite fortement les impôts sur le revenu. Les partisans rétorquent que la taxe n’est pas du tout un impôt sur le revenu, mais une taxe d’accise qui est courante et légale dans l’État.

L’État de Washington a organisé un « vote consultatif » pour la taxe en novembre, et 61 % des électeurs ont déclaré que l’État devrait l’abroger. Ces votes ne sont pas contraignants et n’affectent pas la loi.

La taxe a divisé la communauté technologique de la région de Seattle.

Une lettre publiée plus tôt cette année par la Washington Technology Industry Association, qui représente plus de 1 000 startups technologiques et grandes entreprises, a averti que la taxe « supprimera un mécanisme d’attraction et de rétention significatif » pour les startups et « nuira à notre compétitivité ».

Co-op des fondateurs, associé commandité Aviel Ginzburg. (Photo de la coopérative des fondateurs)

Mais d’autres, tels que le vétérinaire de démarrage et le capital-risqueur Aviel Ginzburg, affirment que la taxe est un net positif pour l’écosystème commercial de l’État.

« Nous devons construire un avenir ensemble, et payer 7 % supplémentaires sur d’énormes gains en capital – ce qui est toujours mieux que presque partout ailleurs, tout bien considéré – est un petit prix à payer pour la santé à long terme de notre région et plus encore. un réalignement nécessaire qu’une « augmentation des impôts », a-t-il déclaré par e-mail la semaine dernière.

Ginzburg, associé général de Founders’ Co-op, a ajouté qu’il ne s’attend pas à ce que les entreprises technologiques de Washington modifient la façon dont elles offrent les salaires et les options d’achat d’actions avec la nouvelle taxe.

« Avec l’essor du travail à distance et le nombre d’entreprises présentes dans la région de la baie, vous avez déjà affaire à des employés soumis à des structures fiscales très différentes », a-t-il déclaré. « Et soyons réalistes, si les gains pour les employés sont suffisamment élevés pour être admissibles, cela change probablement déjà la vie et personne n’optimise trop la minutie d’événements ridiculement rares comme celui-ci de nombreuses années à l’avance. »