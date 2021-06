L’administration Biden a obtenu des progrès vers une victoire politique majeure ce week-end, le groupe “G-7” de sept pays riches acceptant en principe un taux d’imposition minimum des sociétés de 15%. Mais les contribuables moyens souffriront si le régime fiscal mondial de la Maison Blanche se concrétise finalement – ​​et voici pourquoi.

Les partisans soutiennent que la coordination internationale des taux d’imposition des sociétés peut supprimer l’un des plus gros obstacles à la « taxation des grandes entreprises » en arrêtant une « course vers le bas » où les pays réduisent leurs impôts pour attirer les entreprises et les investissements de l’étranger.

“[A 15%] un impôt minimum mondial mettrait fin au nivellement par le bas de la fiscalité des entreprises et garantirait l’équité pour la classe moyenne et les travailleurs aux États-Unis et dans le monde », a déclaré samedi la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. “L’impôt minimum mondial aiderait également l’économie mondiale à prospérer, en uniformisant les règles du jeu pour les entreprises et en encourageant les pays à rivaliser sur des bases positives, telles que l’éducation et la formation de notre main-d’œuvre et l’investissement dans la recherche, le développement et les infrastructures.”

Mais alors que des partisans comme Yellen citent la fin de la concurrence fiscale comme principal argument de vente d’un taux minimum mondial pour les entreprises, c’est en fait ce qui en fait une proposition si destructrice.

Tout d’abord, commençons par quelques faits importants.

Les impôts sur les sociétés ne sont pas vraiment payés par les sociétés. La théorie économique et les recherches empiriques approfondies confirment que les travailleurs et les consommateurs supportent la grande majorité des coûts réels associés aux impôts sur les sociétés, via des salaires plus bas et des prix plus élevés. Plus généralement, les impôts sur les sociétés découragent l’investissement, réduisent la croissance économique et tuent des emplois.

C’est donc une bonne chose—pas un problème—que les pays puissent se faire concurrence pour les affaires en offrant des taux d’imposition plus bas. Cette pression maintient les impôts globaux des sociétés à un niveau plus bas, ce qui est une aubaine pour la croissance économique, les travailleurs et les consommateurs.

“Faisons une” guerre fiscale “”, a plaidé l’économiste Dan Mitchell pour la FEE en 2017. “Les gens à gauche craignent que cela crée une” course vers le bas “, mais c’est parce qu’ils favorisent les grands gouvernements et pensent que nos revenus appartiennent au Etat. En ce qui me concerne, une « guerre fiscale » est souhaitable car cela signifie que les politiciens se battent entre eux et que chaque balle qu’ils tirent (c’est-à-dire chaque impôt qu’ils réduisent) est une bonne nouvelle pour l’économie mondiale.

Pour comprendre pourquoi la concurrence fiscale est réellement souhaitable, il suffit de regarder le succès retentissant que l’Irlande a obtenu en offrant un taux d’imposition des sociétés comparativement très bas de 12,5 %. Le comité de rédaction du Wall Street Journal a documenté les résultats :

« Entre 1986 et 2006, l’économie a augmenté à près de 140 % de la moyenne de l’UE, contre seulement les deux tiers. L’emploi a presque doublé pour atteindre deux millions, et la fuite des cerveaux des années 1970 et 1980 s’est inversée. L’Irlande est devenue une destination pour le capital mondial. Oh et au fait : après que l’Irlande ait réduit son taux et élargi l’assiette de l’impôt sur les sociétés, les recettes fiscales ont grimpé en flèche.

Mais piéger les entreprises mondiales dans un seul système fiscal ne ferait pas que tuer la concurrence fiscale. Comme Larry Reed l’a récemment expliqué pour FEE, cela créerait également un cartel fiscal international de facto.

« Imaginez si les compagnies pétrolières se réunissaient et acceptaient de facturer aux consommateurs pas moins de 3,50 $ le gallon pour l’essence », écrit-il. « Si des entreprises privées s’entendaient pour fixer un prix minimum pour leurs produits, elles seraient qualifiées de ‘barons voleurs’ et leurs PDG seraient vilipendés devant les comités du Congrès.

En effet, ils le seraient. Les politiciens qui poussent ce stratagème fiscal mondial ne sont pas moins corrompus parce qu’ils détiennent un mandat électif, et nous devrions rejeter leurs efforts tout aussi vigoureusement.

