L’impôt minimum mondial suscite la controverse alors que le G7 démarre .

Le président Joe Biden a rencontré d’autres dirigeants mondiaux lors du sommet mondial du G7 vendredi, mais une nouvelle proposition de politique fiscale rallie les défenseurs de l’opposition.

Les pays du G7 ont indiqué qu’ils soutiendraient publiquement un nouveau taux d’imposition minimum mondial de 15 %. Le nouveau taux standardisé est un effort pour empêcher les entreprises de déplacer leur base d’opérations vers des pays fiscalement avantageux.

Les critiques soutiennent que le plan répercutera les coûts sur les consommateurs et créera un dangereux précédent pour permettre aux forces internationales de dicter la politique fiscale américaine.

« Les ministres des Finances du G7 ont pris aujourd’hui un engagement important et sans précédent qui donne un élan considérable vers la réalisation d’un impôt minimum mondial solide à un taux d’au moins 15 % », a déclaré la secrétaire au Trésor Janet Yellen.

Le taux actuel d’imposition des sociétés aux États-Unis est de 21%, mais Biden et d’autres démocrates s’efforcent de le porter à 28% pour aider à financer les plusieurs milliers de milliards de dollars de nouvelles dépenses proposées par l’administration.

Biden a qualifié l’effort international de “sans précédent”.

“Ces progrès sans précédent reflètent l’engagement de l’administration Biden à construire un système fiscal mondial équitable et équipé pour répondre aux besoins de l’économie mondiale du 21e siècle”, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. « En obligeant les grandes sociétés multinationales à payer leur juste part et en collectant des ressources pour financer les priorités du renouveau national – telles que les infrastructures, les garderies, le logement abordable et l’éducation – un impôt minimum mondial sur les sociétés est un élément clé de nos efforts pour mettre en œuvre une politique étrangère pour la classe moyenne et aidera à soutenir les familles de travailleurs partout. Cet accord est une illustration claire de la façon dont le leadership américain et l’engagement envers le multilatéralisme peuvent produire des résultats pour les travailleurs et les entreprises américains. »

Biden aura besoin du soutien des républicains pour faire adopter le traité international par le Sénat, et jusqu’à présent, cela ne semble pas prometteur. Plusieurs sénateurs républicains et groupes de droite ont indiqué leur opposition au plan.

Americans for Tax Reform et la World Taxpayers Association ont rallié l’opposition, ainsi que d’autres groupes. Les deux groupes ont rédigé une lettre publique et avertissent que les accords fiscaux pourraient s’étendre plus tard cette année.

“Cet accord nuirait de manière significative à la précieuse concurrence fiscale entre les pays et causerait un préjudice indu aux entreprises, aux travailleurs et aux économies du monde entier”, indique la lettre. « Un impôt minimum mondial réduirait considérablement la force de la concurrence fiscale. Cette compétition entre les nations offre un contrôle critique sur le pouvoir des gouvernements et elle est vitale pour garantir des niveaux de taxation efficaces et raisonnables. »

Le plan a fait l’objet de critiques car certains pays cherchent à obtenir des exemptions, sapant potentiellement l’ensemble de l’accord.

Yellen, quant à lui, a fait valoir que la taxe mettrait fin à la « course vers le bas » pour les taxes qui incite les pays à réduire les taxes pour attirer plus d’entreprises.

« Cet impôt minimum mondial mettrait fin au nivellement par le bas de la fiscalité des entreprises et garantirait l’équité pour la classe moyenne et les travailleurs aux États-Unis et dans le monde », a déclaré Yellen. “L’impôt minimum mondial aiderait également l’économie mondiale à prospérer, en uniformisant les règles du jeu pour les entreprises et en encourageant les pays à rivaliser sur des bases positives, telles que l’éducation et la formation de notre main-d’œuvre et l’investissement dans la recherche, le développement et les infrastructures.”