L’impôt rétrospectif disparaît, pas assez tôt

La proposition du gouvernement de supprimer l’amendement rétrospectif infâme et régressif est la bienvenue même si elle arrive avec plusieurs années de retard. Cependant, ce sera une petite ou aucune consolation pour Vodafone Plc, qui a maintenant passé près d’une décennie à lutter contre ce changement de loi et dont l’entreprise indienne est au bord de la fermeture. En effet, alors que le gouvernement prétend que les lois fiscales indiennes seront prévisibles et que les taux d’imposition seront bas, il reste à voir si cette affirmation obtient l’adhésion des investisseurs étrangers. Où est la garantie que le régime fiscal restera ainsi et que demain il n’y aura pas une autre volte-face ?

L’ancien ministre des Finances Arun Jaitley avait promis, au cours de son mandat, que le gouvernement ne se livrerait ni au terrorisme fiscal ni à l’hostilité, et n’apporterait certainement pas d’amendements rétrospectifs. Cependant, l’amendement rétrospectif rétrograde – introduit sous la surveillance du ministre des Finances du gouvernement de l’UPA Pranab Mukherjee – n’a pas été touché. Cependant, il a fallu sept ans au gouvernement de la NDA pour agir. Jusqu’à présent, le gouvernement avait fait preuve de courage, ignorant systématiquement les diverses sentences arbitrales qui lui étaient opposées dans ces affaires dans les juridictions étrangères – Vodafone Plc et Cairn Plc, par exemple – et affirmant qu’il ferait appel d’eux. Dans ce contexte, on se demande pourquoi le gouvernement a choisi de retirer la modification rétrospective de la Loi de l’impôt sur le revenu à ce stade. Était-ce la réalisation qu’il risquait de perdre des milliards de dollars si les appels étaient rejetés ?

Alors que Cairn tentait de récupérer une sentence arbitrale de 1,2 milliard de dollars, Vodafone avait contesté la demande fiscale de 2,7 milliards de dollars du gouvernement indien. De plus, Cairn avait reçu l’autorisation d’un tribunal français de saisir les biens du gouvernement indien en France ; la décision de l’explorateur pétrolier britannique, dans une vision globale, n’a pas aidé la réputation de l’Inde et a dû l’inciter à repenser. Le gouvernement a, bien sûr, écarté l’idée que la saisie d’actifs proposée avait quoi que ce soit à voir avec le projet de loi ; Le secrétaire aux finances TV Somanathan l’a dit dans une interview télévisée. Cependant, il n’était pas clair ce qu’il voulait dire exactement lorsqu’il a dit, en réponse à une question sur le moment du retrait, qu’il y avait certains problèmes hérités dont ce gouvernement a hérité et qu’il voulait qu’ils aboutissent à une « conclusion logique » avant de renverser la modification rétrospective. “Nous avons le droit de taxer, mais nous choisissons de le faire”, a déclaré le secrétaire, ajoutant que le moment était maintenant venu d’abolir la rétrotaxe.

Il ne fait aucun doute que le gouvernement de la NDA a évité un impôt rétrospectif substantiel, mais il n’a pas trop réussi à résoudre les questions fiscales, comme le montre l’accumulation de cas. Néanmoins, il s’agit peut-être d’un premier pas vers un régime fiscal plus facile et moins litigieux. Les sommes déjà versées par les entreprises seront remboursées, mais sans intérêt. La majeure partie de cette somme (7 900 crores de roupies) reviendra à Cairn Plc, au lieu des actions de Cairn que le gouvernement avait vendues. Le projet de loi déposé au Parlement jeudi propose qu’aucun impôt rétroactif ne soit applicable aux transferts d’impôts indirects d’actifs indiens effectués avant le 28 mai 2012. Pour régler les affaires, il faut retirer toute demande et ne faire aucune réclamation pour frais, dommages et intérêts. Il est probable que toutes les entreprises concernées choisiront de mettre fin aux différends. Si cela se produisait, le gouvernement se serait épargné quelques rougissements.

