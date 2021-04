L’impôt sur les gains en capital de l’État de Washington marche sur: ce que la nouvelle loi ferait et qui est touché

Le Capitole de l’État de Washington à Olympie est assez calme ces jours-ci, car les législateurs travaillent à domicile. (Photo . / John Cook)

Les législateurs de l’État de Washington ont approuvé cette semaine une nouvelle taxe sur les plus-values. Mais le projet de loi, SB 5096, a été retenu au Sénat de l’État jeudi soir où il doit passer dimanche pour obtenir la signature du gouverneur.

L’argument actuel autour de la législation est centré sur la question de savoir si la taxe est un moyen nécessaire pour aider à uniformiser les règles du jeu entre les contribuables de l’État de Washington, ou si l’action équivaut à un impôt sur le revenu inconstitutionnel qui, en fin de compte, pousserait les entreprises et les entrepreneurs à quitter l’État.

Et l’argument au Sénat? Les électeurs ont-ils leur mot à dire sur la nouvelle taxe? Ce problème semble devoir être résolu avant que le projet de loi ne puisse être adopté par la législature avant la fin de la session.

Voici une explication rapide de la législation qui a divisé les législateurs le long des lignes de parti.

Qu’est-ce qu’un impôt sur les gains en capital?

Une explication simple vient du rapport du personnel du Sénat de l’État sur la mesure: «Un impôt sur les plus-values ​​est une taxe sur le bénéfice réalisé sur la vente d’actifs hors stocks achetés à un prix inférieur au prix de vente. Des exemples courants sont les plus-values ​​réalisées sur la vente d’actions, d’obligations, de fonds communs de placement, de bateaux et de biens immobiliers. »

Que fait cette législation?

Si vous vivez à Washington et que vous payez des impôts sur les gains en capital, vous ne les payez probablement qu’au gouvernement fédéral. SB 5096 changerait cela en ajoutant un paiement d’impôt supplémentaire de 7% à l’État pour des gains en capital spécifiques de plus de 250 000 $. Cela, selon les opposants, équivaut à un impôt sur le revenu des personnes physiques, qui n’est pas encore constitutionnel à Washington, bien qu’en 2019, un tribunal d’État inférieur ait ouvert la porte à la Cour suprême de Washington pour changer cela. Les partisans de la mesure ont fait valoir qu’il s’agissait d’une taxe d’accise légale et non d’un impôt sur le revenu.

Et quant à ces impôts fédéraux sur les gains en capital que vous payez peut-être déjà? Celles-ci aussi pourraient être soumises à une nouvelle proposition de l’administration Biden.

Quelles ventes seraient taxées?

Le projet de loi est assez restreint en ce qui concerne les impôts sur les gains en capital. Les ventes d’actions dépassant un certain seuil (voir ci-dessous) seraient taxées. L’immobilier ne le serait pas. Les premiers 250 000 $ de gains en capital seraient exonérés de l’impôt. De l’analyse du personnel: «Exclu (de la taxe proposée sur les plus-values): tous les terrains et structures immobilières; les actifs détenus dans un compte de retraite; les actifs transférés dans le cadre d’une procédure de condamnation; le bétail lié à l’agriculture ou à l’élevage; certains types de biens utilisés dans un commerce ou une entreprise, comme les machines et l’équipement, qui ont été immédiatement passés en charges; bois et terres à bois; et le goodwill reçu de la vente d’une voiture franchisée. »

Qui aime ça?

Les législateurs démocrates qui se plaignent depuis longtemps que l’État est trop dépendant des taxes régressives telles que les ventes et les taxes foncières pour financer l’État. Les responsables de l’État ont estimé que la taxe rapporterait 550 millions de dollars par an à partir de 2023.

Qui ne le fait pas?

Les législateurs républicains. Ils se sont longtemps opposés à tout impôt qui ressemble à un impôt d’État sur le revenu. Ce combat remonte à la Grande Dépression.

Qu’en est-il de l’industrie technologique?

La communauté des startups de l’État de Washington a été enfermée dans un débat tendu sur la législation, l’une des nombreuses taxes proposées visant les riches dans un État doté d’une industrie technologique qui a explosé au cours de l’année écoulée. Une lettre publiée par la Washington Technology Industry Association, qui représente plus de 1000 startups technologiques et grandes entreprises, a averti que la taxe «supprimera un mécanisme d’attraction et de rétention significatif» pour les startups et «nuira à notre compétitivité».

Mais de nombreux travailleurs de la technologie ont fait pression sur la législature en faveur du projet de loi dans le cadre d’une coalition appelée Tech4Recovery. Dans une lettre ouverte sur le site Web Tech4Recovery, le groupe note que l’industrie de la technologie a explosé pendant la pandémie alors que d’autres parties de l’économie souffrent.

Les employés de la technologie ont livré un message similaire lors d’une audition en février sur la proposition de taxe milliardaire.

Civic Ventures, un groupe de réflexion progressiste formé par le premier investisseur d’Amazon Nick Hanauer, a qualifié les affirmations du WTIA de «absurdement, évidemment fausses» dans sa propre lettre à la législature de l’État.

“L’affirmation centrale de la lettre WTIA est que l’adoption d’une taxe sur les plus-values ​​extraordinaires rendra Washington inhospitalier pour les startups et les conduira à s’installer ailleurs, mais c’est manifestement faux”, a écrit Civic Ventures. “Pratiquement tous les États qui sont un chef de file dans les startups de haute technologie – comme la Californie, le Massachusetts, New York et la Virginie – ont également une taxe d’État sur les plus-values.”

Que se passe-t-il ensuite?

Cela dépend de ce que fait le Sénat. Un point de discorde important demeure: la question de savoir si cette législation devrait alors être soumise aux électeurs sous la forme d’un référendum fiscal. À l’heure actuelle, le texte du projet de loi lui permettra de contourner un référendum électoral. Mais tous les démocrates ne sont pas d’accord avec cette solution de contournement et jeudi soir, le Sénat a refusé de s’entendre sur le langage de contournement des électeurs. Quelle version du projet de loi est finalement approuvée par l’ensemble de la législature est une question ouverte, même à ce stade tardif. La session législative se termine dimanche, le Sénat de l’État doit donc l’adopter d’ici là. S’il était adopté, il se dirigerait vers le bureau du gouverneur Jay Inslee.

Et alors?

Probablement en cour. Les républicains et les groupes de droit anti-fiscaux conservateurs tels que la Pacific Legal Foundation ont déclaré que la loi enfreignait l’interdiction de l’État sur les impôts sur le revenu – la ville de Seattle a perdu sa tentative d’adopter un impôt sur le revenu de la ville en 2020, par exemple – donc une contestation judiciaire est probable. Le représentant démocrate Noel Frame, le parrain du projet de loi, a déclaré qu’elle «s’attend à ce que le projet de loi soit contesté devant le tribunal s’il est signé. “Mais je pense que nous avons un argument très fort selon lequel il s’agit d’une taxe d’accise”, a-t-elle déclaré jeudi dans une interview.

Note de l’éditeur: cette histoire a été mise à jour avec les commentaires de Rep. Frame et des informations supplémentaires.