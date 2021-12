L’impressionnant film de Bruce Willis dans le top 10 de Netflix

Fans de science-fiction, réjouissez-vous ! Looper a frappé Netflix et le film d’action de 2012 a déjà atteint le sommet des charts de streaming. Pour ceux qui ont raté ce film sous-estimé lors de sa première sortie, Looper se déroule dans un avenir pas si lointain où la foule peut envoyer des tueurs à gages dans le passé et le futur afin de faire leur sale boulot, et Joe (Bruce Willis) se retrouve face à face à son passé (Joseph Gordon-Levitt). Le film met également en vedette Emily Blunt, Paul Dano et Jeff Daniels. Looper occupe actuellement la 5e place des classements cinématographiques de Netflix.

Looper a été réalisé par Rian Johnson, qui a ensuite réalisé des succès comme Star Wars: The Last Jedi et Knives Out. Le film a été un succès critique et commercial et est actuellement assis avec un score de 93% de critiques et 82% d’audience sur Rotten Tomatoes. Il a rapporté plus de 176 millions de dollars au box-office international et a fait de Johnson l’un des réalisateurs les plus recherchés aujourd’hui.

Looper a présenté des prothèses faciales impressionnantes pour faire ressembler Gordon-Levitt à Willis. « C’était une sorte de transformation incroyable à voir », a déclaré Johnson au Hollywood Reporter. « Ça a un peu fait flipper Bruce », a ajouté Gordon Levitt. « Nous savions que nous n’allions jamais faire ressembler Joe à un vrai jeune Bruce Willis », a poursuivi Johnson. « Donc, nous avons choisi quelques fonctionnalités clés et les modifier. »

Willis a également fait l’éloge du film, qualifiant Looper de meilleur travail de sa carrière. « C’est mieux que tout ce que j’ai jamais fait. … [director] Rian [Johnson] a fait une chose incroyable », a déclaré Willis à Esquire. « Il a conçu une histoire originale. Il l’a écrit, l’a vendu, s’en est tenu à lui, l’a réalisé et l’a terminé. C’est juste difficile à faire dans cette ville. Quelqu’un entre toujours dans le processus. Cela ne s’est pas produit ici. Et s’il n’avait jamais rien fait d’autre que cet effort herculéen, il l’aurait fait dans l’entreprise. Incroyable. »

« C’est plus qu’une histoire originale », a poursuivi Willis. « C’est une histoire dont les gens vont parler et voir deux fois. Et à propos de laquelle ils se disputent. Je me disputais avec moi-même à propos de l’histoire quand je l’ai lue pour la première fois. C’est tout Rian Johnson, du début à la fin. Super, super réalisateur. »