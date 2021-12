L’impressionnant graphique en mouvement des meilleurs triplists de l’histoire de la NBA

Ce fut une soirée mémorable et absolument inoubliable pour le basket-ball, il est donc pratique de mettre ce qui a été réalisé par Stephen Curry en se classant comme le meilleur joueur à 3 points de toute l’histoire de la ligue. Depuis que la ligne à trois points a été établie lors de la saison 1979/80, il y a eu des joueurs avec une énorme capacité à marquer sur le tir extérieur, mais la suprématie de Curry est clairement visible dans un graphique spectaculaire, qui met également en évidence l’augmentation du volume de lancement. et frappe du triple au fur et à mesure que le temps passe.

Avec Stephen Curry passant au n ° 1 de tous les temps par trois, découvrez cette représentation graphique animée de l’évolution du top 10 au fil des ans – pic.twitter.com/9OxjCQEpY1 – NBA.com/Stats (@nbastats) 15 décembre 2021