L’impressionnant VelociCoaster d’Universal Orlando a ouvert ses portes ce matin avec un temps d’attente intense

Je ne m’attendrais pas à autant de positivité concernant les temps d’attente, mais chaque parc à thème populaire a des temps d’attente. En fait, lorsque Disneyland a rouvert avec une capacité considérablement réduite plus tôt cette année, le fait que les manèges n’avaient que des temps d’attente modérés était même une histoire. La bonne nouvelle est que les temps d’attente diminuent toujours avec le temps. L’excitation initiale s’atténue un peu et à mesure que de plus en plus de gens décident d’aller dans d’autres parties du parc, les files d’attente deviennent de plus en plus courtes. Ce processus prendra un certain temps avec le VelociCoaster. Heureusement, si vous deviez faire une liste de manèges qui valent la peine d’attendre trois heures, ce serait en haut de la liste.