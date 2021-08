L’impressionnante collection de voitures blanches de Floyd Mayweather, évaluée à plus de 27 millions de dollars

in

L’une des nombreuses faiblesses du légendaire boxeur de 44 ans, Floyd Mayweather, ce sont les voitures de luxe. Il avait déjà montré il y a quelque temps la flotte de véhicules noirs dont il dispose et maintenant c’est au tour du blanc.

‘Money’ au cours des dernières heures, a publié une vidéo dans laquelle ses “jouets” blancs sont appréciés: il y a sept voitures qui, selon The Sun, sont évaluées à 20 millions de livres (27 millions de dollars).

Dans les images à l’intérieur de son manoir à Miami, vous pouvez voir : un Ferrari 488, Lamborghini urus, une Éperon volant Bentley et un Range Rover SUV. La collection comprend également deux Rolls-Royce, y compris un Cullinan et un Fantôme, et aussi un Mercedes-Maybach GLS 600 SUV.

Avec 50 combats invaincus, Mayweather est devenu le boxeur le plus titré de tous les temps, mais non seulement sa gloire est sportive car il est milliardaire. Selon Forbes en 2020, Floyd a empoché 915 millions de dollars et est devenu l’athlète le mieux payé de la dernière décennie.

