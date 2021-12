L’impressionnante montre de 18 millions de dollars de Mayweather

Floyd Mayweather, en dehors de ce qu’il a fait en tant que boxeur sur le ring, étant l’un des meilleurs de l’histoire, se caractérise par son style de vie de grand luxe produit de l’énorme somme d’argent qu’il a accumulé tout au long de sa carrière réussie en tant qu’athlète, qui s’est terminé par une impressionnante fiche de 50-0.

L’Américain, déjà retraité de l’activité professionnelle, est revenu sur le ring en juin de cette année dans un combat d’exhibition avec le youtuber Logan Paul et reste attentif à ce qui se passe dans la boxe, bien qu’il n’ait cessé d’investir son énorme fortune dans des propriétés, des voitures et des objets de grande valeur.

LA MONTRE IMPRESSIONNANTE DE MAYWEATHER

Au cours des dernières heures, à l’approche de Noël, Money a partagé des images sur Instagram dans lesquelles il a posé avec une montre en or et diamants (Jacob & Co) d’une valeur incroyable : pas moins de 18 millions de dollars. C’est l’ancien boxeur lui-même qui a révélé le prix de l’accessoire ce vendredi, dans une publication rapidement remplie d’interactions. « Je suis arrivé au sommet sans m’en soucier, alors pourquoi devrais-je commencer maintenant ? 18 millions de dollars pour la montre. »Mayweather a écrit dans la description du poste.

QUI EST LA MEILLEURE LIVRE POUR LIVRE AUJOURD’HUI POUR FLOYD

Récemment, Floyd Mayweather, ancien champion invaincu des catégories super poids plume, poids léger, super poids léger, poids welter et super poids welter, à la convention annuelle du World Boxing Council (WBC) à Mexico, il avait dit à Boxing Bob que « vous ne pouvez pas parler du meilleur livre pour livre quand il y a tant de combattants là-bas. »

Quelques jours plus tard, en revanche, il a choisi celui qui pour lui est le meilleur livre pour livre aujourd’hui. « Le meilleur est Terence Crawford. C’est un diamant brut, un pur talent. Un combattant incroyable, un fils de pute. Il me rappelle un jeune Floyd Mayweather, car il peut se battre jusqu’à la fin de chaque combat. », Money s’est exprimé sur son compatriote en dialogue avec FightHype.

Crawford est actuellement le meilleur pour l’argent.

De plus, l’ancien boxeur a évoqué la possibilité d’inclure Crawford dans son promoteur : « Il n’a pas besoin d’être sous ma compagnie pour que je le flatte correctement, bien sûr. S’il est un agent libre, j’adorerais travailler avec lui. Je répète, c’est un agent libre. Je sais ce que je peux faire pour amenez-le au niveau supérieur. » .

Mayweather avec ses dollars et un costume spécial.

Crawford, 34 ans, fait partie de ceux ciblés par le monde de la boxe en tant que concurrent de Canelo lvarez pour le statut de meilleur livre pour livre aujourd’hui. Ce n’est pas pour rien que le favori de Money, qui a déjà raccroché ses gants, mais c’est une légende et un mot autorisé à déclarer comme il l’a fait récemment.

