L’impressionnante refonte qu’Apple a dédiée à Safari pour macOS 12

08/06/2021 à 00h58 CEST

La WWDC d’Apple nous a laissé des nouvelles intéressantes qui n’avaient pas encore été divulguées. Ainsi, les analystes cette année n’ont pas été très bien avec le nouveau fonctionnalités que macOS 12 allait apporter, surnommé Monterey d’après l’une des régions montagneuses de Big Sur en Californie.

Par conséquent, l’une des évolutions les plus intéressantes est l’arrivée d’une refonte complète de Safari. Il cherchera à simplifier au maximum un navigateur de moins en moins utilisé car moins fonctionnel que les autres. Apple cherchera à lutter contre la liste infinie d’onglets ouverts en utilisant des onglets qui fonctionnent comme des signets temporaires regroupés dans des dossiers selon le thème de chacun d’entre eux dans la barre latérale de Safari. Ainsi, si nous utilisons le navigateur pour travailler, les onglets seront regroupés en fonction du projet auquel ils appartiennent ou de leur thème. Quelque chose qui fait déjà Google Chrome dans sa version pour Android.

Aussi le nombre de boutons visibles à côté de la zone URL est réduit, qui sera intégré dans un seul bouton points de suspension. Le résultat est un design beaucoup plus propre et plus intéressant que celui que l’application avait déjà par défaut.