L’impressionnante routine quotidienne de remise en forme de Joe Biden comprend de l’haltérophilie, un tapis roulant et des shakes | Monde | Nouvelles

Le président américain a dévoilé sa routine matinale lors d’une interview sur la campagne électorale l’année dernière avec le gouverneur Gretchen Whitmer. Il a déclaré: “Il est difficile d’avoir un horaire vraiment régulier, mais pour moi, je m’en tiens à une routine et cela aide. Cela m’aide à gérer ma journée.

«J’essaie de sortir du lit à huit heures du matin et j’ai une salle de sport dans ma maison à l’étage. J’ai un tapis roulant et un vélo Peloton et des poids.

«Et j’essaie de m’entraîner tous les matins pour moi. Cela me fait avancer. Et puis je prends une douche et je descends pour manger.

«Je prends généralement un shake protéiné et la journée commence généralement par une rencontre entre 40 minutes et une heure et demie avec le personnel médical [dealing with Covid]. »

Malgré ses habitudes saines, des craintes ont été soulevées quant à la santé du 46e président américain – après avoir fait une série de gaffes en s’adressant aux médias.

Un de ces incidents s’est produit lors de sa première conférence de presse depuis son entrée en fonction plus tôt cette année.

L’erreur a déclenché une conversation sur les réseaux sociaux concernant l’aptitude de M. Biden à occuper le poste de haut niveau et a incité #DementiaJoe à la tendance.

Au cours de la conférence, M. Biden a déclaré à tort que l’Amérique était classée 85e dans les infrastructures mondiales, avant de se corriger rapidement.

Dans l’une de ses déclarations, il a souligné qu’il était doué pour faire avancer les choses au Sénat américain, mais il s’est soudainement arrêté et a coupé court à sa peine.