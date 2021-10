L’imprimante Kodak Memory est un éclat de nostalgie | La technologie

Toute personne de plus de 40 ans a déjà utilisé un film Kodak pour prendre des photos. Ce concept d’imprimante vous rend hommage.

Pour les plus jeunes, la marque Kodak elle est pratiquement une étrangère. Et sur ces images, vous ne verrez qu’une imprimante design élégante.

Mais Mémoire Kodak montre une vision complètement différente pour tous ceux qui ont déjà utilisé un appareil photo avec pellicule.

Il a la forme des légendaires bobines photo Kodak, et lorsque vous imprimez une image, en noir et blanc, c’est comme si vous retiriez le film qui était accroché dans la machine pour prendre la photo.

La première chose à préciser est qu’il ne s’agit pas d’une imprimante Kodak officielle. Ce n’est même pas une vraie imprimante. Il s’agit de une conception conceptuelle Créé par les designers Minsu Kim, Yeonju Do et Sunjin Baek, présenté à Yanko Design.

Mais si Kodak voulait le faire, ou une autre société concédait les droits, c’est un concept complètement fini et prêt à entrer dans la phase de fabrication.

Kodak Memory est une imprimante de poche qui tient dans la paume de votre main. Depuis une application mobile, vous envoyez des photos à l’imprimante via WiFi ou Bluetooth, et les imprime sur papier photographique, en noir et blanc.

Le papier est un rouleau qui, une fois vidé, s’extrait facilement en appuyant sur un bouton, pour le remplacer par un nouveau.

L’imprimante se recharge avec charge rapide via un port USB Type-C, prêt à l’emporter où vous voulez dans un sac ou un sac à dos.

Mémoire Kodak Il a été conçu en deux versions : le moulinet photo classique Kodak jaune et noir, et une variante noir et blanc. Aucun détail n’a été épargné.

Fondée en 1892, Eastman Kodak Company a inventé les bobines photographiques sur pellicule en 1898, remplaçant les plaques de verre qui étaient utilisées jusque-là.

Pendant un siècle, c’était une entreprise de renommée mondiale qui vendu des appareils photo, des films et possédait des milliers de magasins de développement photo Dans le monde entier.

Mais l’arrivée des téléphones portables avec caméras intégrées a mis fin à leur activité. Il se consacre maintenant à la photographie numérique, à l’impression numérique et à la vente de produits pharmaceutiques.

Il a également commercialisé quelques curiosités, comme le plus grand puzzle du monde, de la taille d’un bus.