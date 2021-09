L’imprimante ne fonctionne pas sous Windows 10 : causes possibles et comment y remédier | La technologie

Il est clair que la plupart des imprimantes actuellement sur le marché fonctionnent bien avec Windows 10 et il n’y a aucun problème, mais il est également vrai que parfois, pour diverses raisons, elles ne parviennent pas à fonctionner correctement ou refusent directement d’imprimer.

Il arrive souvent que les imprimantes cessent de faire leur travail, car la connexion entre l’ordinateur et ce périphérique est perdue, pour rester dans la mémoire de l’ordinateur ce que nous voulons imprimer sans atteindre l’imprimante.

Normalement ou du moins dans un très grand nombre de fois, le le problème vient des pilotesSoit parce qu’ils ont été endommagés, soit parce qu’ils sont devenus obsolètes, soit parce qu’une mise à jour du système les empêche de fonctionner.

Quoi qu’il en soit, nous allons voir comment nous pouvons résoudre ce problème pour qu’il ne se reproduise plus ou si c’est le cas, au moins savoir comment nous devons réagir.

Installer les pilotes d’imprimante avec Windows Update

Il se peut qu’au moment où les pilotes d’une autre version de Windows ont été installés, par exemple 8.1, et que ces pilotes avec l’étape de mise à jour du système ne soient plus adéquats.

Ou peut-être que les pilotes ont été corrompus en raison d’une sorte d’erreur interne dans l’ordinateur lui-même, il est donc préférable de installer ceux qui sont compatibles avec Windows 10 et ainsi ne plus avoir de problèmes avec ce périphérique.

Pour cela nous allons utiliser Windows Update et ainsi savoir si le pilote dont nous disposons est le plus récent à installer.

Nous connectons l’imprimante au PC Via une connexion Ethernet ou au réseau WiFi, comme le permet l’appareil lui-même. Nous ouvrons le le menu Démarrer et nous sélectionnons Réglage ou on appuie sur les touches Windows + je. Voyons maintenant Dispositifs et ensuite à Imprimantes et scanners. Il est temps de cliquer sur Ajouter une imprimante ou un scanner. Nous attendons la fin de la recherche et au moment où l’imprimante spécifique apparaît, nous cliquons sur son nom et cliquez sur Ajouter. La recherche automatique du meilleur pilote disponible et compatible commencera alors à l’aide de Windows Update. Dès que vous le trouvez, il l’installe automatiquement et l’imprimante est prête à l’emploi. Parfois, il arrive que le système d’exploitation lui-même vous conseille d’installer une application du Microsoft Store, afin que l’imprimante fonctionne mieux.

Installer manuellement les pilotes

Si Windows Update ne nous convainc pas ou si la méthode automatique n’a pas résolu votre problème directement, nous pouvons toujours installer les pilotes manuellement, ce que nous devrons faire si l’imprimante est ancienne, car dans le système de mise à jour automatique du système d’exploitation il leur manque des pilotes pour les appareils avec de nombreuses années.

Dans ce cas, il est préférable de le faire à la main, c’est-à-dire comme cela se faisait dans le passé. Pour cela, nous devons suivre ces étapes :

Nous connectons l’imprimante via USB (Il est préférable de ne pas utiliser d’autre méthode de connexion), bien que si l’imprimante est en WiFi, nous pouvons le faire directement sans fil. Nous installons bien les pilotes en CD d’origine que l’imprimante a apporté ou parce que nous avons obtenu le programme installable dans le site officiel du fabricant. Bien sûr, l’écran indiquera ce que nous devons faire à tout moment. Lorsque vous avez terminé, il est préférable de vérifier que l’imprimante est sur l’ordinateur, en allant à Réglage, puis en entrant Dispositifs puis Imprimantes et scanners.

Une fois que nous voyons que l’imprimante apparaît dans le menu qui lui est dédié, le problème a été résolu et nous pouvons l’utiliser.

Dans ce cas, l’erreur a été résolue et notre appareil devrait fonctionner correctement

Installation avancée

Si les méthodes ci-dessus ne fonctionnent pas, nous pouvons toujours choisir d’essayer de connecter l’imprimante de manière plus avancée en utilisant directement les fichiers du pilote.

Cette méthode ne peut être réalisée qu’en connectant presque le imprimante par USB et obtenir les pilotes, soit à partir du site Web du fabricant, soit à partir d’un site dédié aux pilotes parmi les nombreux sur le net.

Ce que nous devons avoir, ce sont les fichiers du pilote, pas le programme installable du fabricant comme dans le cas précédent, c’est quelque chose qui doit être précisé.

Normalement, ces types de fichiers se trouvent dans un fichier zip que nous devons décompresser où nous voulons, pour pouvoir installer l’imprimante à partir de là.

Nous allons à la barre des tâches et écrivons Panneau de commande. Une fois que l’icône apparaît, il faut appuyer dessus puis aller à Afficher les appareils et les imprimantes, qui est dans le menu Matériel et son. Cliquez maintenant sur Ajouter une imprimante et nous sélectionnons l’imprimante connectée à l’ordinateur, en la plaçant comme dossier des pilotes dans lequel nous avons déjà décompressé le ZIP. Si cette imprimante existait déjà dans le système, vous devez cliquer dessus avec le bouton droit de la souris, aller à Propriétés (modifier) puis à l’onglet Manette. Dans cet onglet, nous cliquons sur Mettre à jour le pilote et après Rechercher un pilote sur l’ordinateur. Enfin on donne Examiner, on sélectionne le dossier où se trouvent les contrôleurs puis on clique sur Prochain.

Service d’impression alternatif

Si rien n’a fonctionné, nous pouvons essayer un service d’impression alternatif, c’est-à-dire en dehors de Windows lui-même, tel que PaperCut Mobility Print.

Ce que fait ce service est intégrer un système avec n’importe quelle imprimante produit pour Windows à partir de 2001.

Une fois ce service ajouté, nous pouvons l’utiliser pour imprimer à partir du PC sur lequel le serveur est configuré ou d’un autre équipement compatible qui sont sur le même réseau local. Ceci est réalisé en installant un client qui permettra l’accès aux fonctions d’impression du serveur.

Grâce à ce que nous avons vu aujourd’hui, vous devriez pouvoir résoudre les problèmes d’impression dans Windows 10, car certaines de ces façons de le faire devraient faire disparaître toutes les erreurs et vous pouvez imprimer sans incident.