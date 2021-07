Limytd une Académie Blockchain Unique

Comparer

La technologie Blockchain a certainement de multiples utilisations et a été intégrée à divers secteurs en plus des services financiers. Avec le développement de la technologie blockchain, plusieurs nouveaux cas d’utilisation s’ouvrent dans le monde, ce que personne ne pouvait imaginer auparavant. Une de ces utilisations est offerte par Limytd, une académie de blockchain unique qui propose des cours pour éduquer les gens sur la technologie blockchain.

À propos de Limytd

Limytd vise à utiliser l’expertise et l’expérience de son équipe mondiale pour éduquer les masses sur les opportunités d’investissement de la technologie blockchain. Il s’agit d’une plate-forme blockchain qui propose une académie blockchain pour enseigner aux gens le potentiel de la technologie blockchain.

Il s’agit d’une Blockchain Academy unique dans la région germanophone qui offre des informations d’experts sur la technologie blockchain. Cette plate-forme utilise son dictionnaire vidéo et son encyclopédie blockchain pour former et éduquer les gens en profondeur sur la technologie blockchain. L’entreprise souhaite mettre à profit son expérience pour former et éduquer les personnes et leur transmettre les mêmes connaissances que l’équipe Limytd.

L’équipe Limytd est composée d’experts en technologie blockchain avec son président Christian Brom et son directeur général Robin Ziegler et Alexander Brom. Les autres collaborateurs et partenaires de coopération incluent Raffael Arno Kerschbaum, Thomas Kindermann, Zeljko Pindic, Enea Shira, Arian Daryabegi, Melissa Osmanovic et Samir Ahmed.

Limytd dispose d’une équipe solide avec des années d’expérience et de connaissances qui surpassent la plupart des plateformes. Avec leurs connaissances combinées de la technologie blockchain, l’équipe a créé une solution efficace pour sensibiliser les gens. À l’aide de ces connaissances, la société a développé un module d’enseignement productif et rentable qui peut aider les gens à se familiariser avec la technologie blockchain innovante et révolutionnaire.

Académie Blockchain unique en son genre

La technologie Blockchain a parcouru un long chemin depuis son statut de grand livre public pour l’enregistrement des transactions de crypto-monnaie. Il a de multiples cas d’utilisation et alimente de nombreuses plates-formes pour fournir des services uniques au monde. De nouveaux produits tels que NFT, algo-stablecoins, etc., sont construits à l’aide de la fonctionnalité DeFi et de la technologie blockchain.

Cette technologie peut idéalement reconstruire et structurer l’économie mondiale en fournissant des applications avancées pour la vie professionnelle et personnelle. Alors que le monde s’adapte lentement à cette nouvelle technologie révolutionnaire, plusieurs personnes ne connaissent toujours pas ses possibilités.

Limytd résout ce problème en proposant des cours de niveau avancé abordables pour tout le monde. Ce service unique en son genre pourrait rendre Limytd extrêmement populaire à l’avenir. L’équipe d’experts est suffisamment compétente pour répondre à la demande massive qui peut se présenter à vous.

Les experts pensent que la technologie blockchain affectera non seulement les services financiers traditionnels, mais améliorera également divers secteurs du marché, tels que le secteur de la santé, le rendant plus transparent et robuste. Comme mentionné ci-dessus, la technologie blockchain a parcouru un long chemin et elle a encore un long et fructueux voyage devant elle. Le seul obstacle sur votre chemin vers le succès est de sensibiliser les masses et de les équiper d’outils pour gérer le changement inévitable.

Des plateformes comme Limytd apportent des solutions à ces problèmes en créant un cours avancé et informatif sur la technologie blockchain. Compte tenu de l’équipe d’experts de l’entreprise, ils contribueront sans aucun doute à l’acceptation et à l’avancement de la technologie blockchain.