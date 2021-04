Le casting de In The Heights présente un certain nombre de visages familiers, notamment Anthony Ramos de Hamilton, le chanteur Marc Anthony et Orange est le favori des New Black, Dascha Polanco. Mais il y a aussi la royauté de Broadway dans la maison, avec Olga Merediz reprenant son rôle d’Abuela Claudia, nominé aux Tony. L’actrice de RENT Daphne Rubin-Vega joue également un rôle de soutien dans le rôle de Daniela.