Lin-Manuel Miranda fait quelque chose de très spécial pour le retour de Hamilton à Broadway

Chaque spectacle actif de Broadway a été suspendu le 12 mars 2020. Ainsi, lorsque Hamilton a été joué au Richard Rogers Theatre le 14 septembre 2021, cela faisait plus de 18 mois. Pendant ce temps, beaucoup de choses se sont passées pour Hamilton et Lin-Manuel Miranda – l’adaptation cinématographique de sa première comédie musicale à Broadway, In The Heights, a été créée en juin 2021. De plus, l’enregistrement professionnel de la distribution originale de Broadway a frappé Disney +, inaugurant une nouvelle vague de fans et de popularité.