Lin Manuel Miranda honore le pouvoir des Latinos – El Sol de México

Alors qu’il étudiait le théâtre à l’Université Wesleyan du Connecticut, l’acteur d’origine portoricaine Lin-Manuel Miranda craignait qu’il n’y ait pas de présence latino à Broadway et pensait donc qu’il n’aurait pas d’avenir dans les comédies musicales.

Inquiet de cette situation, et pensant à ses collègues hispaniques qui cherchaient aussi un avenir à Hollywood, à tout juste 19 ans, il commence à écrire une œuvre intitulée En el barrio, inspirée de Washington Heights à New York, l’endroit où il a grandi. en haut.

Le spectacle a été créé en 2008 à Broadway et a immédiatement intrigué les critiques car pour la première fois, il parlait de personnages latinos qui cherchaient honnêtement à gagner leur vie, sans s’impliquer dans le crime ou la toxicomanie.

Lors d’une conférence de presse, l’acteur a expliqué à Le soleil du Mexique que, quelle que soit l’époque à laquelle nous vivons, ces histoires sont nécessaires pour briser les stéréotypes qui entourent la communauté hispanique aux États-Unis.

«Nous avons survécu à l’une des pires attaques haineuses de notre histoire par le gouvernement, à un débat et à un discours sur la migration et la diabolisation des Latinos. Notre dernier président (Donald Trump) a ouvert sa campagne en disant que le Mexique envoyait des meurtriers et des violeurs, qu’il n’envoyait pas « ses meilleures personnes ».

«Je suis très heureux que nous montrons au monde le contraire de cela, et cela nous rappelle que nous sommes des gens, que nous sommes la population à la croissance la plus rapide de l’Union américaine et l’un des plus grands publics de films de ce pays. Nous n’allons nulle part, nos histoires sont aussi américaines que les leurs », a-t-il ajouté.

Le quartier suit la vie d’un groupe d’habitants de Washington Heights, dirigé par Usnavi, un petit propriétaire de cave qui rêve de gagner à la loterie et de déménager en République dominicaine. Le jeune homme est amoureux de son amie d’enfance, une fille prénommée Vanessa qui travaille dans un salon de beauté, et aspire à acheter son propre appartement en ville.

La comédie musicale a été nominée 13 fois pour un Tony Award, dont elle a remporté quatre (Meilleure comédie musicale, Meilleure musique originale, Meilleure chorégraphie, Meilleure orchestration). Il a été présenté dans différentes villes des États-Unis, et a été adapté dans des pays comme les Philippines, le Brésil, l’Argentine et le Mexique (où il était à l’affiche en 2019). Maintenant, un film du même nom sort, qui sortira en salles le 17 juin.

Lin-Manuel a souligné que son histoire n’est pas destinée à donner un message politique, mais plutôt à partager comment « le rêve américain » est vécu dans la vraie vie. “C’est un rappel de notre humanité, même les non-latinos se verront eux-mêmes, leur famille, leurs cousins. C’est une histoire d’universalité, de tradition, de culture et de la façon dont nous la définissons. Je pense que cette leçon est toujours importante, surtout maintenant que nous sortons de toutes les discriminations que nous avons subies (durant l’administration Trump).

L’actrice mexicaine Melissa Barrera, qui incarne Vanessa dans le film, était également présente à la conférence, exprimant son appréciation pour l’existence de tels scripts qui aident à effacer la mauvaise image que les Mexicains ont.

Pour elle, la chose la plus intéressante était de partager avec des acteurs de toute l’Amérique latine, car « nous partageons tous le même parcours et l’expérience de la façon dont les différences nous enrichissent. Peu importe d’où nous venons, nous partageons des expériences, des repas, nous pouvons tous voir notre grand-mère en Claudia (une femme qui est aux soins d’Usnavi) », a-t-il déclaré.

Le casting est également composé d’Anthony Ramos, Stephanie Beatriz, Arianna Greenblatt, Dascha Polanco et Olga Merendis.