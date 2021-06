Lin-Manuel Miranda rend hommage à un collaborateur de Late In The Heights avec une douce vidéo de retour

La vidéo ci-dessus nous vient du compte Twitter personnel de Lin-Manuel Miranda. On y voit Doreen Montalvo se voir dans la version cinématographique de In the Heights, entourée de ses collègues membres de la distribution originale. Ceux qui célèbrent le moment sur grand écran de l’actrice incluent des membres de la société comme Janet Dacal, Andrea Burns, Krysta Rodriguez et Mandy Gonzalez.

In the Heights est actuellement disponible pour regarder dans les cinémas et pour une durée limitée sur HBO Max. Vous pouvez utiliser ce lien pour vous inscrire au service de streaming.