Alors que In the Heights était un succès à Broadway, son voyage sur grand écran était la quintessence de l’enfer du développement. Mais heureusement, le film sort enfin cet été. Maintenant, Lin-Manuel Miranda s’est ouvert sur le processus visant à amener In the Heights au grand écran. Miranda a révélé comment la comédie musicale de Broadway est passée d’un petit film à une grande sortie en salle.