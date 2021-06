On ne peut qu’imaginer le stress que ressentait Lin-Manuel Miranda alors que le dernier jour de l’atelier approchait et qu’il n’avait pas de fin au spectacle. Et pourtant, il a pu trouver la solution, et dans le cas d’Hamilton et d’In the Heights, cette fin fonctionne. Il semble que Miranda travaille bien sous pression, ce qui signifie qu’il n’apprendra probablement jamais à ne pas “faire ses devoirs dans le bus” comme quand il le fait, de grandes choses en découlent.