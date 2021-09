Lin Wood accusé de fraude par d’anciens collègues ⋆ .

in

Théoricien du complot QAnon et avocat de droite Bois de Lin fait face à un procès de ses anciens associés juridiques qui prétendent qu’il a tenté de leur voler les paiements qu’il leur doit.

Depuis environ un an, Wood fait face à un procès d’anciens collègues Nicole Wade, Jonathan Grünberg, et Taylor Wilson sur l’argent du règlement à partir du moment où leur bureau représentait Nick Sandmann. Sandmann était l’élève du lycée catholique de Covington dont la rencontre avec un activiste amérindien s’est transformée en un fiasco médiatique qui a abouti à des règlements entre Sandmann, CNN et Washington Post.

Un rapport du Daily Beast indique que Wade, Grunberg et Wilson ont quitté Wood’s “après une série d’incidents bizarres impliquant Wood, y compris une agression présumée contre l’un des avocats”. Cependant, leur différend juridique semble tourner principalement autour d’un prétendu stratagème de Wood pour frauder les autres de l’argent du règlement qu’ils étaient censés obtenir de l’affaire Sandmann.

De l’article :

Vers 3 heures du matin, un jour de février 2020, affirment les ex-partenaires, Wood a envoyé deux courriels à Todd McMurtry, son co-conseil dans les affaires Sandmann. Dans les mails, intitulés « Une bonne idée ! et “Taylor, Jonathan et Nicole”, Wood aurait pressé McMurtry de travailler avec le “client litigieux” pour signer un accord qui tirerait parti d’une règle juridique géorgienne concernant les paiements en s’opposant à ce que les trois autres avocats reçoivent de l’argent du Sandmann. cas. « Bref, j’ai besoin de votre aide et de l’aide de [Disputed Client] pour étouffer cette bêtise dans l’œuf rapidement et tranquillement… M’aiderez-vous ? » Wood a écrit, selon un dossier judiciaire.

Sandmann serait le « client contesté » en question, et sur la base des courriels obtenus par Wade, Grunberg et Wilson, il semble que Woods manœuvrait légalement pour priver les trois autres des actions de règlement qui leur étaient dues. The Beast a également rapporté que les anciens partenaires de Wood ont affirmé dans un dossier judiciaire qu’il n’avait pas produit ces e-mails lors du processus de découverte du procès.

“Les accusés ont caché leurs propres e-mails révélant leur fraude et ont activement menti à ce sujet aux plaignants et au tribunal”, ont-ils déclaré.

En réponse à l’article de la Bête, Wood affirme que Wade, Grunberg et Wilson n’étaient pas réellement des « partenaires » dans son cabinet d’avocats, même s’il les appelait auparavant comme tels. Il a également attaqué le point de vente, a affirmé que les courriels de ses ex-collègues étaient « prouvablement faux » et a fait référence à une théorie du complot selon laquelle la CIA contrôlait les médias.

Une astuce que nous devrions connaître ? conseils@mediaite.com