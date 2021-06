Lin Zhu parvient à se qualifier pour les 30e de finale aux dépens de la joueuse de tennis Mona Barthel

in

29/06/2021

Le à 18:45 CEST

Le joueur de tennis chinois Linzhu, numéro 99 de la WTA, remportée lors de la 64e finale de Wimbledon par 6 (2) -7 (7), 6-3 et 6-3 dans deux heures et quinze minutes au joueur allemand Mona Barthel, numéro 190 de la WTA. Après ce résultat, la Chine prend la place pour la 30e finale de Wimbledon.

Barthel a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, tandis que Zhu l’a réussi 6 fois. De plus, la joueuse de tennis chinoise a eu une efficacité de 69% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a obtenu 66% des points de service, tandis que sa rivale a atteint une efficacité de 51%, a commis 11 doubles fautes et a remporté 56% des points de service. .

Lors de la 30e de finale, le joueur chinois affrontera le joueur de tennis belge Élise Mertens, numéro 16 et tête de série numéro 13, demain mercredi à partir de 12h00, heure espagnole.

Le tournoi Londres (Wimbledon Singles Fem.) se déroule entre le 21 juin et le 11 juillet sur gazon extérieur. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui passent la phase de qualification précédente et les joueurs invités.