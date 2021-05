Lina Magull du Bayern Munich ne s’inquiète pas de la pression de Wolfsburg, dit que les installations de Chelsea n’étaient “pas professionnelles”

Dans une interview avec Sportbuzzer, la star du Bayern Munich Frauen, Lina Magull, ne s’inquiète pas de la pression venant d’une équipe de Wolfsburg qui se prépare à s’affronter dimanche.

«Les deux équipes ressentent la pression. Nous sommes les chassés, Wolfsburg est le champion en titre », a déclaré Magull. «Wolfsburg entrera certainement dans le match avec la même attitude qu’en coupe. Je sais que c’est une phrase typique, mais les petites choses feront la différence. Cependant, nous ne leur donnerons rien et nous montrerons un visage différent de la dernière fois qu’ils se sont rencontrés.

Lina Magull attribue au Bayern Munich son soutien à l’équipe féminine, mais souhaite que l’équipe puisse être plus exposée au niveau régional.Photo de Visionhaus / .

Interrogé sur la couverture du Frauen, Magull sait que l’équipe n’obtient pas autant qu’elle le mérite, mais

«Au niveau régional, c’est un peu moins. Cependant, vous devez également considérer que Munich est une ville internationale et culturellement très diversifiée – et il y a beaucoup de sujets qui doivent être traités », a déclaré Magull. «Le football féminin tombe un peu au bord du chemin. Du côté du club, on ne peut pas se plaindre, le club fait vraiment beaucoup pour nous.

Un club qui n’a pas fait grand-chose pour les Frauen était Chelsea. Magull a déclaré que les installations des vestiaires n’étaient pas idéales pour une compétition majeure comme l’UEFA Women’s Champions League.

«Le stade Kingsmeadow de Chelsea a un certain charme. C’est typiquement anglais et un peu démodé », a déclaré Magull. «Mais nos loges étaient plutôt peu professionnelles. C’était une grande pièce avec un bar à côté. Ils ont juste mis des chaises là-dedans et les douches étaient à l’extérieur (la chambre). Nous avions de l’eau chaude et de ce point de vue ce n’était pas un problème. Mais si vous considérez comment la ligue se présente, c’était étonnant. Mais ce n’est rien qui a influencé le match. Nous l’avons accepté et ne nous en sommes pas fâchés.