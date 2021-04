Lina Sandoval cherche plus de perspectives dans sa salle de sport

MEXIQUE – Les ravages que la pandémie de Covid-19 cause encore dans le monde entier ont été dévastateurs à tous les niveaux, et ce n’est pas l’exception avec les gymnases où beaucoup d’entre eux ont cessé de fournir des services, la boxe étant la plus endommagée.

Certains restent en vie, comme le Gym Sandoval, sur l’Avenida Santa Lucia, dans le quartier Olivar del Conde, bureau du maire d’Álvaro Obregón. Sa propriétaire, la coach professionnelle licenciée de la CDMX Box Commission, Lina Sandoval, explique que sa salle de pratique «est toujours entretenue malgré la forte crise économique de tous».

«C’est une salle de sport de 900 mètres carrés, avec un anneau professionnel de six mètres sur six, des vestiaires, des salles de bains avec douches. Il a des sacs, des poires. Nous avons fait six spectacles de boxe professionnelle ici », a déclaré le professeur Lina.

Son amour pour la boxe vient d’un héritage familial, son père était «Kid» Sandoval, qui a combattu à l’Arena México et Coliseo. En outre. ses neveux sont également dévoués à la discipline professionnellement, et ce sont Bruno, Santiago et Alejandro.

Le formateur, avec un autre groupe de gestionnaires, a effectué une fonction de box de court amateur, ayant toutes les mesures de sécurité pour éviter la contagion de Covid-19. Cet événement a été approuvé par la CDMX Box Association.

«Nous faisons cela pour qu’il y ait de l’activité, les enfants ne restent pas immobiles. Nous voulons que nous ayons une fonction professionnelle fin avril ».

Parmi les boxeurs que l’on peut voir s’entraîner dans la salle de gym spacieuse, il y a Dante « Crazy » Jardon, Kandy Sandoval, entre autres. Jardon a déclaré qu’il était toujours actif à 33 ans et que son fils de 14 ans du même nom commençait déjà à faire sa propre carrière de boxeur dans le domaine amateur.

Lina Sandoval avec son neveu et boxeur «Conejo» Díaz.

L’entraîneur avec ses neveux Bruno, Alejandro et Santiago Sandoval, dans le gymnase qu’ils possèdent.

Au gymnase de Lina Sandoval, le boxeur Dante Jardon a présenté son fils du même nom qui fait déjà ses pinacles en boxe amateur.