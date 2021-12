L’inadapté de Chelsea montre des signes de vie, mais les Wolves détiennent des Blues épuisés

Une star rarement vue de Chelsea a finalement trouvé ses marques, bien que Christian Pulisic ait été refusé à deux reprises par un interprète suprême des Wolves lors d’un match nul 0-0 à Molineux.

En dépit Demande de report de Chelsea suite à des cas supplémentaires de Covid, la Premier League a ordonné la poursuite de l’affrontement de dimanche avec les Wolves.

Les loups pensaient avoir débloqué l’impasse à la 15e minute après qu’un mouvement fluide a vu Daniel Podence taper au premier poteau. Cependant, le drapeau de hors-jeu assisté par VAR est venu à la rescousse de Chelsea avec Raul Jimenez correctement déclaré hors-jeu lors de la préparation.

Christian Pulisic a repoussé une glorieuse opportunité lorsqu’il a été soumis à un contre un. Cette chance mise à part, les loups ont été la force dominante pendant une grande partie de la première mi-temps et ont failli sortir de l’impasse grâce à Leander Dendoncker.

L’introduction du prêteur très décrié Saul Niguez a contribué à endiguer le flux en seconde période. Les Blues semblaient les plus susceptibles d’arracher un vainqueur, mais le gardien des Wolves, Jose Sa, a refusé d’être battu en niant Pulisic pour la deuxième fois.

loups

José Sa : Crucially est resté sur ses pieds et a forcé Pulisic à écarter lorsque l’Américain a été joué en un contre un. Superbe arrêt pour repousser Pulisic une deuxième fois en fin de seconde mi-temps. 8/10

Max Kilman : A aidé à garder Chelsea à bout de bras avec les Wolves remarquablement à l’aise contre l’attaque de fortune de Chelsea. sept

Conor Coady : Un défi parfaitement chronométré a fait capoter Pulisic alors que l’Américain s’apprêtait à lâcher prise depuis le bord de la zone. Compte tenu d’un test plus sévère après la pause, Chelsea a finalement commencé à poser des problèmes dans le dernier tiers. Néanmoins, le capitaine des Wolves a fait ce qu’il fait de mieux et s’est tenu debout tout au long. 8

Romain Saiss : Sortie sans fioritures pour le défenseur central, à l’exception d’une seule passe molle qui n’a finalement abouti à rien. A contribué aux problèmes de Chelsea à sa droite. sept

Ki-Jana Hoever : Un effort de sang-froid du jeune et sur cet écran, il prendra plus de minutes à Nelson Semedo à venir. A dépassé Alonso au milieu de la seconde mi-temps, mais il n’a pas eu le dernier ballon en tirant le ballon vers personne. sept

Léandre Dendoncker : A vu une glorieuse opportunité de mettre son équipe en avant en hochant la tête trop près de Mendy. 6

41′ | #WOL 0-0 #CHE Chance! Podence sélectionne Dendoncker au deuxième poteau avec un centre fantastique, le milieu de terrain se lève pour le rencontrer mais son effort de la tête est trop proche d’Edouard Mendy qui sauve. #WOLCHE – Loups (@Wolves) 19 décembre 2021

Ruben Neves : A aidé les Wolves à remporter la bataille du milieu de terrain en première mi-temps contre le retour de Kante et Chalobah hors de position. J’ai trouvé cela beaucoup plus difficile après l’introduction de Saul. 6

Joao Moutinho : A fait preuve de classe et de maturité dans la salle des machines et a bénéficié d’un corps supplémentaire à ses côtés. 6

Fernando Marcal : Une menace qui avançait sur la gauche et a aidé à repousser Reece James dès le début. A frappé un centre juste après la pause qui aurait pu voir Podence hocher la tête après être passé sans marque au deuxième poteau. sept

Raul Jimenez : Une poignée tout l’après-midi et a contribué à l’avertissement de deux joueurs de Chelsea. J’aurais espéré avoir l’occasion de tester Mendy mais ce ne fut pas le cas. sept

Daniel Podence : Spectacle animé avec les Portugais prêts à courir et à décoller du dos de Jimenez. Sublime centre pour frapper Dendoncker à partir duquel le Belge se serait attendu à propulser sa tête devant Mendy. S’est évanoui après la pause avec des occasions de montrer son rythme en nombre désespérément limité. sept

Suppléants :

Adama Traoré (Activé pour Podence, 79m) : N / A

Francisco Trincão (Activé pour Jimenez, 89m) : N / A

Newcastle, West Ham ou Ajax ? Quelle est la prochaine étape pour le gardien de Man Utd Dean Henderson?

Chelsea

Edouard Mendy : Bel arrêt pour préserver la parité lorsque Dendoncker a trouvé de la place dans les airs. 6

César Azpilicueta : Vu dans une conversation régulière avec l’équipe d’entraîneurs de Chelsea après que les Wolves ont menacé de surcharger le côté droit de Chelsea. A bien rebondi après la pause et a contribué à annuler le vif Podence. 6

Thiago Silva : Calme et calme comme toujours et a fait une poignée d’interventions précoces vitales. Le remplacement de Saul a permis à Chelsea de pousser un plus grand nombre en avant, ce qui a laissé les trois arrières plus exposés. Cela n’a pas affecté le Brésilien mercuriel qui a de nouveau fait reculer les années avec un affichage imposant. 9 (Homme du match)

Antonio Rudiger : Après-midi plus calme avec la majorité de la menace des loups descendant du flanc opposé. Le peu qu’il avait à faire, il l’a bien fait. sept

Reece James : Lutté avec quand rejoindre l’attaque parfois avec Marcal et Podence une menace constante sur son flanc. Finalement, il a commencé à trouver de la joie dans le dernier tiers, même si la mi-temps est arrivée juste au moment où Chelsea trouvait ses marques. 6

Trevoh Chalobah : Sélectionné au milieu de terrain avec les options centrales de Tuchel encore épuisées par Covid. N’a jamais manqué d’effort, mais a naturellement lutté parfois. Réservé pour un défi tardif sur Jimenez et remplacé par Saul à la mi-temps. 4

N’Golo Kanté : N’a montré aucun signe de gueule de bois après son retour d’un licenciement pour blessure. Bourré d’énergie et de détermination, bien que la décision de Lage de placer un homme supplémentaire au milieu de terrain signifiait que c’était une bataille tout au long. Un peu chanceux d’échapper à la punition lorsqu’une longue balle est tombée de sa poitrine et sur son bras avec Podence prêt à bondir derrière. La course de fléchettes a créé une opportunité pour Pulisic et son retour de blessure sera un énorme soulagement pour Tuchel et co. 8

Marcos Alonso : Sketchy encore d’un point de vue défensif. Étrangement doué Dendoncker d’une tête libre pour la grande chance du milieu de terrain des Wolves. Battu pour le rythme par Hoever mais a échappé à la punition lorsque l’arrière latéral n’a pas pu choisir un coéquipier avec son cut-back. 5

Monture de maçon : Il semblait incertain de l’endroit précis où il était censé jouer en première mi-temps. A montré les touches les plus élégantes des trois premiers des Blues au cours d’une première mi-temps autrement décevante. Sondé pour une ouverture après la pause mais l’arrière-garde des Wolves n’a pas cédé. sept

Hakim Ziyech : Une performance largement inefficace avec le trio d’attaquants de Chelsea manquant de cohésion et de tranchant en première mi-temps. Entravé lorsqu’il a été remplacé par Kovacic avec 25 m restants. 5

Christian Pulisic : Manque d’instinct de tueur lorsqu’il n’a pas appuyé sur la gâchette après avoir été joué par Kante. A montré un bon rythme en forgeant une autre tentative pour battre Sa à la fin de la seconde mi-temps, mais le gardien de but a réussi à mettre ses efforts en sécurité. 6

Suppléants :

Saul Niguez (Activé pour Chalobah, 46m) : A aidé à stabiliser le milieu de terrain de Chelsea et a offert une plate-forme à partir de laquelle Chelsea pourrait attaquer. Lors de l’émission d’aujourd’hui, il y aura encore beaucoup de minutes à l’horizon, même avec le retour de blessure de Kante et Kovacic. 8

Mateo Kovacic (Activé pour Ziyech, 65m): Une passe suicidaire dans sa propre surface a offert à Marcal la possession mais l’arrière latéral n’a pas pu capitaliser. 5

LIRE LA SUITE: Scout affirme que l’attaquant de Bruges entrerait dans l’équipe de Chelsea de Thomas Tuchel