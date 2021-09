l’inadéquation entre l’offre et la demande persiste

La demande sur le marché immobilier britannique reste à des niveaux élevés, tandis que l’offre est encore faible. Cela exerce une pression à la hausse sur les prix des logements et met en évidence l’importance d’avancer davantage de nouvelles constructions.

Sur le marché du logement britannique, le nombre de propriétés à vendre a baissé à son plus bas niveau en plus de six ans, selon Zoopla. Au cours de la dernière année seulement, un foyer sur 20 a changé de propriétaire. Ce tourbillon d’activité a été motivé par les vacances du droit de timbre et la course à l’espace.

Actuellement, le nombre de logements mis sur le marché ne reconstitue toujours pas ceux qui sont vendus. Cela avait conduit à la plus grave pénurie de stock depuis 2015, lorsque Zoopla a commencé à suivre cela. Dans le même temps, il y a une frénésie d’acheteurs en cours.

Gráinne Gilmore, responsable de la recherche chez Zoopla, a déclaré : « La ‘réévaluation de la maison’ post-pandémique, avec des ménages décidant de changer comment et où ils vivent, doit continuer, d’autant plus que les employés de bureau reçoivent la confirmation de la flexibilité du travail, permettant plus de latitude pour vivre plus loin du bureau.

“Cependant, le manque d’offre, en particulier pour les maisons familiales, signifie que le marché commencera naturellement à ralentir pendant le reste de cette année et l’année prochaine, car les acheteurs attendent que davantage de stock soit disponible avant de déménager.”

Que se passe-t-il avec les prix des maisons?

L’inadéquation entre l’offre et la demande continue d’exercer une pression à la hausse sur les prix des logements. Le prix moyen des maisons au Royaume-Uni a augmenté de 6 % au cours de l’année écoulée jusqu’à la fin juillet, selon le dernier indice des prix des maisons de Zoopla. Cela a poussé le prix moyen de l’immobilier à 234 000 £.

Les régions où l’abordabilité est moins tendue connaissent la plus forte croissance des prix des logements. Le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et le nord-ouest de l’Angleterre sont en tête avec des augmentations respectives de 9,4 %, 9,0 % et 7,9 %.

Un schéma similaire est également observé au niveau de la ville. Par exemple, Liverpool abrite un prix moyen des maisons de 136 721 £. Et la ville du Merseyside est en tête de la croissance des prix de l’immobilier avec une hausse de 9,4% au cours de la dernière année. Les prix des logements à Manchester et Belfast ont augmenté respectivement de 7,7% et 7,5% au cours de la même période. De l’autre côté, Londres n’a connu qu’une croissance de 2,5%.

L’importance du neuf

La demande des acheteurs potentiels se maintient à des niveaux élevés. Le nombre de personnes cherchant à acheter une propriété est supérieur de 20,5% à la moyenne de 2020.

L’activité des investisseurs immobiliers et des primo-accédants en particulier a augmenté. Ces acheteurs sont considérés comme une nouvelle demande nette, la grande majorité n’ayant aucun bien à vendre. Cela exerce une pression supplémentaire sur l’écart entre l’offre et la demande.

Avec la pénurie de logements, le secteur britannique de la construction de logements peut jouer un rôle important. Les primo-accédants peuvent acheter des propriétés neuves via le programme Aide à l’achat. Et de plus en plus d’investisseurs voient les avantages d’investir dans les nouvelles constructions, en particulier celles dans les développements de construction à louer.

Que pourrait-il se passer à l’avenir ?

L’offre devrait rester faible pendant une bonne partie de l’année prochaine. Cela entraînera probablement un ralentissement du marché immobilier britannique et les prix des logements pourraient reculer. Une fois que l’impact du congé du droit de timbre s’estompera et que d’autres mesures de relance du gouvernement auront été retirées, les niveaux du parc immobilier commenceront à se redresser progressivement.