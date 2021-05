Linares Deportivo a battu At. Sanluqueño 1-0

09/05/2021 à 15:07 CEST

le Linares Deportivo a gagné 1-0 à À. Sanluqueño ce dimanche au dernier jour de la deuxième phase du deuxième B, terminant son temps dans la compétition par une victoire. le Linares Deportivo Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 dans le dernier duel tenu contre le Algésiras. De la part de l’équipe visiteuse, le À. Sanluqueño est venu de battre 2-1 à domicile à Betis Deportivo dans le dernier match joué. Après le match, l’équipe locale est restée à la tête de la deuxième phase du deuxième B, tandis que le Sanluqueño classé sixième à la fin du match.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

La seconde moitié de la confrontation a commencé pour l’équipe Linar, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Hugo Diaz quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la 48e minute, terminant ainsi le match avec un score final de 1-0.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Petit, Fran Lara, Marc Mas, Ruben Sanchidrián Oui Cañete remplacer Toni Garcia, Boucher, Hugo Diaz, Irizo Oui juillet, alors que les changements apportés par l’équipe visiteuse étaient Marcos Torres, Juanmi Carrion, Cervero, Quartier Oui Güiza, qui est entré par Ballardo, Juanjo, Arasa, Edu Oriol Oui Geijo.

Dans le match, il y avait un total d’un seul carton jaune pour l’équipe de Sanlucan. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune pour Le O.

Avec ce résultat, le Linares Deportivo il lui reste 47 points et le Sanluqueño avec 34 points.

Fiche techniqueLinares Deportivo:Razak, José Cruz, Fran Morante, Dani Sánchez, Perejón, Rodri, Julio (Cañete, min.83), Carnicer (Fran Lara, min.63), Irizo (Rubén Sanchidrián, min.75), Toni García (Peque, min .46) et Hugo Diaz (Marc Mas, min.63)À. Sanluqueño:Isma Gil, José Romero, Theo, Navas, Edu Oriol (Barrio, min.73), Ballardo (Marcos Torres, min.46), Marc Caballé, Arasa (Cervero, min.63), Juanjo (Juanmi Carrión, min.63) )), Geijo (Güiza, min 73) et Adrián ArmentalStade:Municipale de LinarejosButs:Hugo Diaz (1-0, min. 48)